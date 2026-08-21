Petróleo caminha para a segunda alta semanal consecutiva

SINGAPURA, 21 de agosto de 2026 (WAM) — Os preços do petróleo caíram levemente nesta sexta-feira (21), mas caminhavam para a segunda alta semanal consecutiva.

Os contratos futuros do Brent recuavam US$ 0,23, ou 0,3%, para US$ 93,55 por barril, às 1h42 GMT, após alta de 2,4% na sessão anterior. Já os contratos futuros do West Texas Intermediate (WTI) dos Estados Unidos caíam US$ 0,33, ou 0,4%, para US$ 86,50 por barril, depois de avançarem 2,3% na véspera.

Ao longo das cinco sessões anteriores de alta, o Brent acumulou ganho de mais de 7%, enquanto o WTI subiu mais de 8%, atingindo os maiores níveis desde 24 de julho.