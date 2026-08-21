50 corredores dos Emirados Árabes Unidos participam da Corrida Beneficente Zayed no Brasil

ABU DHABI, 21 de agosto de 2026 (WAM) — Cinquenta corredores dos Emirados Árabes Unidos participarão da segunda edição brasileira da Corrida Beneficente Zayed, que será realizada em 23 de agosto de 2026, na Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro.

Uma delegação da Corrida Beneficente Zayed, liderada pelo presidente do Comitê Superior de Organização, tenente-general da reserva Mohamed Helal Al Kaabi, viajou nesta sexta-feira (21) para o Rio de Janeiro.

O evento é organizado pela Corrida Beneficente Zayed e pela Erth Abu Dhabi, com apoio da Embaixada dos Emirados Árabes Unidos no Brasil. A iniciativa também conta com o apoio de empresas dos Emirados, entre elas L’imaad, Emirates Airline e Mubadala.

O Comitê Organizador informou que o evento deve reunir atletas profissionais, corredores amadores, famílias e participantes de diversas nacionalidades em uma atividade esportiva voltada à comunidade, que combina a prática esportiva com uma finalidade humanitária.

Toda a arrecadação com as inscrições será destinada ao Grupo Cultural AfroReggae por meio do programa Criança Esperança, contribuindo para iniciativas nas áreas de educação, cultura e inclusão social e para a criação de novas oportunidades para crianças e jovens das comunidades atendidas.

A programação começará com atividades de entretenimento, seguidas pela cerimônia oficial, que incluirá o hino nacional, discursos de boas-vindas e orientações de segurança aos participantes.

Em seguida, serão realizadas as provas oficiais de 5 km e 10 km. A programação continuará com a cerimônia de premiação dos primeiros colocados nas categorias masculina, feminina e especiais, além de sorteios de prêmios em dinheiro e passagens da Emirates Airline e homenagens a patrocinadores e parceiros. Uma apresentação destacará os beneficiários e o impacto social da corrida antes da cerimônia de encerramento.

O valor total da premiação da edição de 2026 supera R$ 500 mil (cerca de US$ 96,2 mil) nas categorias de 5 km e 10 km. A programação também contará com sorteios e atividades comunitárias destinadas a ampliar a participação e o envolvimento com o propósito humanitário da iniciativa.

Al Kaabi afirmou que o retorno ao Brasil para a segunda edição da Corrida Beneficente Zayed reflete a crescente projeção internacional da iniciativa e sua missão permanente de reunir pessoas por meio do esporte, da generosidade e da ação humanitária. Segundo ele, os preparativos para a corrida estão concluídos.

“A Corrida Beneficente Zayed dá continuidade ao legado do falecido xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan, cuja convicção na importância da solidariedade e do serviço ao próximo continua inspirando cada edição. Com o apoio de nossos parceiros nos Emirados Árabes Unidos e no Brasil, temos orgulho de fortalecer essa mensagem e criar uma plataforma na qual as comunidades possam se reunir, contribuir de forma significativa e gerar um impacto positivo duradouro”, acrescentou.