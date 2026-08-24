Ativos do setor de seguros dos Emirados Árabes Unidos crescem 6,1% e chegam a US$ 44,9 bilhões

ABU DHABI, 24 de agosto de 2026 (WAM) — Os ativos do setor de seguros dos Emirados Árabes Unidos cresceram 6,1% em 2025, para US$ 44,9 bilhões (164,9 bilhões de dirhams), em um ano marcado também pelo aumento dos prêmios emitidos, das indenizações pagas e das provisões técnicas.

Dados do relatório estatístico anual sobre o mercado de seguros, divulgado pelo Banco Central dos Emirados Árabes Unidos, mostram que os prêmios brutos emitidos aumentaram 14,9%, para US$ 20,37 bilhões (74,8 bilhões de dirhams), ante US$ 17,73 bilhões (65,1 bilhões de dirhams) em 2024. As indenizações pagas cresceram 11%, para US$ 12,58 bilhões (46,2 bilhões de dirhams), e as provisões técnicas avançaram 4,4%, para US$ 26,22 bilhões (96,3 bilhões de dirhams).

Os ativos totais passaram de US$ 42,34 bilhões (155,5 bilhões de dirhams) em 2024 para US$ 44,9 bilhões (164,9 bilhões de dirhams) no ano passado. Os ativos investidos somaram US$ 26,25 bilhões (96,4 bilhões de dirhams), equivalentes a 58,4% do total do setor.

O lucro das seguradoras subiu de US$ 708 milhões (2,6 bilhões de dirhams) em 2024 para US$ 1,09 bilhão (4 bilhões de dirhams) em 2025. O índice de retenção de prêmios aumentou de 54,9% para 56%.

A procura por seguros também cresceu. O número de apólices ativas chegou a 17,3 milhões, enquanto o total de apólices de seguro-saúde aumentou 26,1% após a implantação do sistema obrigatório de cobertura básica de saúde. O país tinha 58 seguradoras em operação, além de 515 profissionais e empresas em atividades relacionadas ao mercado de seguros, segundo o relatório.

O capital disponível no setor correspondia a 455% do mínimo exigido. Já o valor dos seguros por habitante chegou a cerca de US$ 1.770 (6.500 dirhams), indicadores que refletem a solidez da base de capital e o nível de cobertura do mercado.

Os resultados de 2025 reforçam a importância do setor de seguros para a estabilidade financeira, os investimentos e a gestão de riscos nos Emirados Árabes Unidos, além de seu papel no apoio à atividade econômica e à competitividade do ambiente de negócios.