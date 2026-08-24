Emirados Árabes Unidos condenam atentado terrorista contra ônibus das forças de segurança nos arredores da capital síria

ABU DHABI, 24 de agosto de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram com veemência o atentado terrorista contra um ônibus das Forças de Segurança da Síria, nos arredores de Damasco. A ação deixou vários feridos.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) reiterou a firme condenação dos Emirados Árabes Unidos a esse tipo de ato criminoso e sua rejeição permanente a todas as formas de violência e terrorismo destinadas a comprometer a segurança e a estabilidade. O ministério manifestou solidariedade à Síria e à população do país após o ataque, além de desejar rápida recuperação a todos os feridos.