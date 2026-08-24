Emirados Árabes Unidos condenam atentado terrorista contra ônibus das forças de segurança nos arredores da capital síria

Emirados Árabes Unidos condenam atentado terrorista contra ônibus das forças de segurança nos arredores da capital síria

ABU DHABI, 24 de agosto de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram com veemência o atentado terrorista contra um ônibus das Forças de Segurança da Síria, nos arredores de Damasco. A ação deixou vários feridos.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) reiterou a firme condenação dos Emirados Árabes Unidos a esse tipo de ato criminoso e sua rejeição permanente a todas as formas de violência e terrorismo destinadas a comprometer a segurança e a estabilidade. O ministério manifestou solidariedade à Síria e à população do país após o ataque, além de desejar rápida recuperação a todos os feridos.