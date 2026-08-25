Petróleo opera perto da estabilidade; Brent fica em US$ 92,16

SINGAPURA, 25 de agosto de 2026 (WAM) — Os preços do petróleo operavam perto da estabilidade nesta terça-feira (25), após caírem mais de 2% na sessão anterior.

Os contratos futuros do Brent recuavam US$ 0,09, ou 0,1%, para US$ 92,16 por barril, às 1h04 GMT. O WTI (West Texas Intermediate), referência nos Estados Unidos, subia US$ 0,01, para US$ 85,02 por barril.

Os dois contratos caíram mais de 2% na segunda-feira (24). O WTI atingiu o menor nível em uma semana, em meio à realização de lucros após a alta dos preços nas duas semanas anteriores.