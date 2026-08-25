Ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos felicita chanceler do Peru e discute cooperação bilateral

ABU DHABI, 25 de agosto de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, discutiu as relações bilaterais e formas de ampliar a cooperação em diferentes áreas com o ministro das Relações Exteriores do Peru, Carlos Espá, em uma ligação telefônica.

Abdullah bin Zayed felicitou Espá por sua nomeação como chanceler do Peru e manifestou interesse em trabalhar com ele para aprofundar a cooperação entre os dois países.

Os ministros também destacaram a evolução das relações entre os Emirados Árabes Unidos e o Peru, que completam 40 anos do estabelecimento de relações diplomáticas em 2026.