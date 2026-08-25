Hospital Flutuante dos Emirados Árabes Unidos fornece próteses a 64 palestinos

AL-ARISH, 25 de agosto de 2026 (WAM) — O Hospital Flutuante dos Emirados Árabes Unidos, na cidade egípcia de Al-Arish, já forneceu próteses a 64 palestinos que sofreram amputações desde o lançamento do programa “Step of Hope”, realizado no âmbito da Operação 'Chivalrous Knight 3'.

O programa busca reabilitar pessoas amputadas por meio de atendimento médico e fisioterápico integrado, que inclui avaliações clínicas, fabricação e adaptação de próteses, sessões de fisioterapia e reabilitação física e acompanhamento médico contínuo. O objetivo é ajudar os pacientes a se adaptar às próteses, recuperar a mobilidade e retomar as atividades cotidianas.

Os tratamentos e a reabilitação continuam em andamento. A equipe médica especializada oferece sessões de fisioterapia e reabilitação de acordo com planos individuais, definidos com base nas condições de saúde de cada paciente, para obter os melhores resultados possíveis e acelerar a recuperação.

O “Step of Hope” conta com o apoio de seis organizações e entidades humanitárias dos Emirados Árabes Unidos: International Charity Organisation, Sharjah Charity International, The Big Heart Foundation, Dar Al Ber Society, Zayed Authority for People of Determination e Authority of Social Contribution – Ma'an. A iniciativa reúne esforços e parcerias humanitárias voltados ao apoio à população palestina e à redução de seu sofrimento.

O Hospital Flutuante dos Emirados Árabes Unidos continua oferecendo atendimento médico e serviços de reabilitação por meio de equipes especializadas e instalações equipadas para o tratamento dos feridos. A iniciativa busca oferecer assistência de saúde abrangente e ajudar os pacientes a recuperar autonomia e qualidade de vida e a retomar sua participação na sociedade.