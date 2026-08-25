Air Arabia lança voos diretos entre Sharjah e Gdansk, na Polônia

SHARJAH, 25 de agosto de 2026 (WAM) — A Air Arabia anunciou o lançamento de uma nova rota direta entre o Aeroporto Internacional de Sharjah e o Aeroporto Lech Walesa de Gdansk, na Polônia.

O serviço começa em 14 de dezembro de 2026, com cinco voos semanais, e amplia a presença da companhia no mercado polonês. Gdansk se soma às rotas já operadas de Sharjah para Varsóvia e Cracóvia e ao serviço para Katowice, que também será inaugurado em dezembro.

Com a nova rota, a Air Arabia passará a ligar Sharjah a quatro cidades da Polônia, ampliando as opções de voos diretos para o país e acompanhando o crescimento das relações de turismo, negócios e comércio entre os Emirados Árabes Unidos e a Polônia.

O CEO do grupo Air Arabia, Adel Al Ali, manifestou satisfação em acrescentar Gdansk à crescente rede na Polônia enquanto a empresa amplia a presença na Europa. "O novo serviço reflete nosso compromisso de conectar Sharjah a importantes destinos internacionais e oferecer aos clientes opções de viagem confiáveis e com boa relação custo-benefício. Com cinco voos diretos por semana, a rota atenderá tanto viagens de lazer quanto de negócios e contribuirá para o fortalecimento das relações entre os Emirados Árabes Unidos e a Polônia”, disse.

O presidente do conselho de administração do Aeroporto de Gdansk, Tomasz Kloskowski, afirmou: “Esperamos que esta rota dê um impulso significativo à economia regional. A ligação direta facilitará a cooperação empresarial e as relações comerciais e também ajudará a atrair investidores do Oriente Médio para a Pomerânia.”

Acrescentou que a rota também favorecerá o turismo nos dois sentidos — de Gdansk para a Península Arábica e com a chegada de mais visitantes da região do Golfo à Pomerânia. "Experiências anteriores mostram que turistas dos países do Golfo geram um impacto econômico significativo para o setor turístico local. Com verões mais amenos e acesso ao mar Báltico, a região das três cidades e a Pomerânia se tornam destinos de férias cada vez mais atraentes para esses viajantes”, concluiu.