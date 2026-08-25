Presidente dos Emirados Árabes Unidos convida rei saudita para Conferência da ONU sobre Água

ABU DHABI, 25 de agosto de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem por escrito ao Guardião das Duas Mesquitas Sagradas, rei Salman bin Abdulaziz Al Saud, da Arábia Saudita, com um convite oficial para participar da Conferência das Nações Unidas sobre Água de 2026.

O evento será de 8 a 10 de dezembro em Abu Dhabi e terá como anfitriões os Emirados Árabes Unidos e o Senegal.

O vice-ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, Waleed Al-Khereiji, recebeu a mensagem das mãos do embaixador dos Emirados Árabes Unidos no país, Matar Salem Al Dhaheri, durante encontro na sede do ministério, em Riad.