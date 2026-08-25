Emirados Árabes Unidos apoiam retirada da Síria de lista dos EUA de países patrocinadores do terrorismo

Emirados Árabes Unidos apoiam retirada da Síria de lista dos EUA de países patrocinadores do terrorismo

ABU DHABI, 25 de agosto de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos receberam com satisfação a decisão dos Estados Unidos de retirar a Síria da lista de países patrocinadores do terrorismo, classificando a medida como um passo positivo em apoio à estabilidade e à prosperidade do país.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) elogiou os esforços do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para viabilizar a decisão. Segundo o ministério, a medida poderá ampliar as perspectivas de recuperação da economia, atrair investimentos e favorecer uma maior integração da Síria à economia mundial, contribuindo para reforçar a segurança, a estabilidade e a prosperidade no país.

O ministério reafirmou o apoio dos Emirados Árabes Unidos a todos os esforços destinados a atender às aspirações da população síria por segurança, estabilidade, coexistência pacífica e desenvolvimento sustentável.