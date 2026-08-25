Emirados Árabes Unidos apoiam retirada da Síria de lista dos EUA de países patrocinadores do terrorismo

ABU DHABI, 25 de agosto de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos receberam com satisfação a decisão dos Estados Unidos de retirar a Síria da lista de países patrocinadores do terrorismo, classificando a medida como um passo positivo em apoio à estabilidade e à prosperidade do país.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) elogiou os esforços do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para viabilizar a decisão. Segundo o ministério, a medida poderá ampliar as perspectivas de recuperação da economia, atrair investimentos e favorecer uma maior integração da Síria à economia mundial, contribuindo para reforçar a segurança, a estabilidade e a prosperidade no país.

O ministério reafirmou o apoio dos Emirados Árabes Unidos a todos os esforços destinados a atender às aspirações da população síria por segurança, estabilidade, coexistência pacífica e desenvolvimento sustentável.