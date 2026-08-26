Ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos recebe ligação do primeiro-ministro do Líbano

ABU DHABI, 26 de agosto de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma ligação do primeiro-ministro do Líbano, Nawaf Salam.

Durante a conversa, Abdullah bin Zayed elogiou os esforços do governo libanês para reforçar a segurança e a estabilidade do país, preservar sua soberania e integridade territorial e reafirmou o pleno apoio dos Emirados Árabes Unidos a essas iniciativas. O ministro também reiterou o apoio à população libanesa e às suas aspirações por segurança, estabilidade, desenvolvimento e prosperidade sustentável.

Abdullah bin Zayed e Nawaf Salam também discutiram as relações entre os dois países, diferentes áreas de cooperação e atuação conjunta e formas de ampliá-las em benefício dos interesses comuns e de suas populações. Os dois lados abordaram ainda questões de interesse comum.