Tadej Pogačar, da UAE Team Emirates-XRG, vence 4ª etapa da Volta da Espanha

MADRI, 26 de agosto de 2026 (WAM) — O ciclista Tadej Pogačar, da UAE Team Emirates-XRG, venceu a quarta etapa da Volta da Espanha após se destacar nas montanhas de Andorra, ampliando a vantagem na liderança da classificação geral.

Pogačar aumentou a diferença para os principais adversários com um ataque solo na tarde de terça-feira (25). Com pouco mais de 100 km, a quarta etapa favoreceu o esloveno, que aproveitou o percurso para abrir vantagem na disputa pelo título.

Após a vitória, Pogačar lidera a classificação geral com o tempo acumulado de 7h38min59s, 3min21s à frente de Primož Roglič, da Red Bull-BORA-hansgrohe. Enric Mas, da Movistar, aparece em terceiro, a 3min32s, enquanto Jay Vine, também da UAE Team Emirates-XRG, ocupa a décima posição, a 4min11s.