Defesa Civil de Sharjah pede reforço das medidas de segurança nas escolas

SHARJAH, 26 de agosto de 2026 (WAM) — A Defesa Civil de Sharjah pediu a escolas, professores, pais e alunos que reforcem as medidas de prevenção e segurança contra incêndios antes do início do novo ano letivo.

O órgão destacou a importância de incorporar procedimentos de segurança à rotina escolar para proteger alunos e funcionários e manter um ambiente seguro durante todo o ano.

As escolas devem verificar o funcionamento dos sistemas de alarme e combate a incêndio e dos extintores, além de realizar as inspeções e a manutenção necessárias. Saídas de emergência, rotas de evacuação e corredores também devem permanecer livres de obstáculos.

A Defesa Civil orientou ainda que qualquer problema de segurança seja corrigido imediatamente e que equipamentos de proteção contra incêndio não sejam bloqueados, desativados ou cobertos.

As escolas também devem garantir o uso seguro de aparelhos e instalações elétricas, evitar sobrecarga de tomadas e retirar de uso fios danificados ou equipamentos que apresentem sinais de superaquecimento. Materiais inflamáveis devem ser mantidos longe de fontes de calor e equipamentos elétricos e armazenados de forma adequada.

O órgão ressaltou ainda a necessidade de manter planos de evacuação atualizados, orientar funcionários e alunos sobre saídas de emergência, rotas de fuga e pontos de encontro e realizar exercícios periódicos de evacuação.

Os professores foram orientados a reforçar entre os alunos a importância das medidas de segurança e a prestar assistência organizada em situações de emergência, especialmente àqueles que possam precisar de apoio adicional.

Aos estudantes, a Defesa Civil pediu que não mexam em alarmes, extintores ou outros equipamentos de segurança e comuniquem imediatamente a professores ou supervisores qualquer sinal de fumaça, cheiro de queimado ou outra situação de risco.

O órgão também chamou a atenção para a segurança no transporte escolar e destacou que os ônibus devem ser verificados ao fim de cada trajeto para garantir que nenhum aluno permaneça no veículo. Aos pais, recomendou reforçar as orientações de segurança em casa e incentivar os filhos a comunicar possíveis riscos na escola ou nos ônibus.

A Defesa Civil de Sharjah afirmou que a prevenção de incêndios e a redução dos efeitos de emergências dependem do compromisso de toda a comunidade escolar e pediu cooperação contínua para fortalecer a cultura de prevenção e garantir um ano letivo seguro.