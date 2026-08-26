Defesa Civil de Sharjah pede reforço das medidas de segurança nas escolas

Defesa Civil de Sharjah pede reforço das medidas de segurança nas escolas

SHARJAH, 26 de agosto de 2026 (WAM) — A Defesa Civil de Sharjah pediu a escolas, professores, pais e alunos que reforcem as medidas de prevenção e segurança contra incêndios antes do início do novo ano letivo.

O órgão destacou a importância de incorporar procedimentos de segurança à rotina escolar para proteger alunos e funcionários e manter um ambiente seguro durante todo o ano.

As escolas devem verificar o funcionamento dos sistemas de alarme e combate a incêndio e dos extintores, além de realizar as inspeções e a manutenção necessárias. Saídas de emergência, rotas de evacuação e corredores também devem permanecer livres de obstáculos.

A Defesa Civil orientou ainda que qualquer problema de segurança seja corrigido imediatamente e que equipamentos de proteção contra incêndio não sejam bloqueados, desativados ou cobertos.

As escolas também devem garantir o uso seguro de aparelhos e instalações elétricas, evitar sobrecarga de tomadas e retirar de uso fios danificados ou equipamentos que apresentem sinais de superaquecimento. Materiais inflamáveis devem ser mantidos longe de fontes de calor e equipamentos elétricos e armazenados de forma adequada.

O órgão ressaltou ainda a necessidade de manter planos de evacuação atualizados, orientar funcionários e alunos sobre saídas de emergência, rotas de fuga e pontos de encontro e realizar exercícios periódicos de evacuação.

Os professores foram orientados a reforçar entre os alunos a importância das medidas de segurança e a prestar assistência organizada em situações de emergência, especialmente àqueles que possam precisar de apoio adicional.

Aos estudantes, a Defesa Civil pediu que não mexam em alarmes, extintores ou outros equipamentos de segurança e comuniquem imediatamente a professores ou supervisores qualquer sinal de fumaça, cheiro de queimado ou outra situação de risco.

O órgão também chamou a atenção para a segurança no transporte escolar e destacou que os ônibus devem ser verificados ao fim de cada trajeto para garantir que nenhum aluno permaneça no veículo. Aos pais, recomendou reforçar as orientações de segurança em casa e incentivar os filhos a comunicar possíveis riscos na escola ou nos ônibus.

A Defesa Civil de Sharjah afirmou que a prevenção de incêndios e a redução dos efeitos de emergências dependem do compromisso de toda a comunidade escolar e pediu cooperação contínua para fortalecer a cultura de prevenção e garantir um ano letivo seguro.