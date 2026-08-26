Chefe da Administração Presidencial do Uzbequistão será uma das principais palestrantes da Cúpula de Mídia Árabe 2026

DUBAI, 26 de agosto de 2026 (WAM) — A chefe da Administração Presidencial do Uzbequistão, Saida Mirziyoyeva, fará um dos principais discursos do Fórum de Comunicação Governamental, que será realizado no primeiro dia da Cúpula de Mídia Árabe 2026. O evento acontecerá de 15 a 17 de setembro no Dubai World Trade Centre.

A vice-presidente e diretora-geral do Conselho de Mídia de Dubai, presidente do Dubai Press Club e presidente do Comitê Organizador da Cúpula de Mídia Árabe, Mona Ghanem Al Marri, recebeu com satisfação a participação de Mirziyoyeva e disse que sua presença contribuirá para ampliar os debates, a troca de conhecimentos e as oportunidades de cooperação entre lideranças da região e de outros países.

A participação de Mirziyoyeva destacará a experiência do Uzbequistão em comunicação governamental, o papel da mídia no desenvolvimento e na modernização e a importância da comunicação institucional para fortalecer a confiança, ampliar o diálogo com a sociedade e gerar resultados concretos.

A Cúpula de Mídia Árabe 2026 reunirá uma série de eventos especializados, entre eles o Fórum de Mídia Árabe, o Fórum de Comunicação Governamental, o Fórum de Mídia Juvenil Árabe, a Cúpula Árabe de Influenciadores de Mídias Sociais, o Fórum de Cinema, o Fórum de Games e o Dubai PodFest, além de fóruns internacionais de mídia.