Chefe da Administração Presidencial do Uzbequistão será uma das principais palestrantes da Cúpula de Mídia Árabe 2026

Chefe da Administração Presidencial do Uzbequistão será uma das principais palestrantes da Cúpula de Mídia Árabe 2026

DUBAI, 26 de agosto de 2026 (WAM) — A chefe da Administração Presidencial do Uzbequistão, Saida Mirziyoyeva, fará um dos principais discursos do Fórum de Comunicação Governamental, que será realizado no primeiro dia da Cúpula de Mídia Árabe 2026. O evento acontecerá de 15 a 17 de setembro no Dubai World Trade Centre.

A vice-presidente e diretora-geral do Conselho de Mídia de Dubai, presidente do Dubai Press Club e presidente do Comitê Organizador da Cúpula de Mídia Árabe, Mona Ghanem Al Marri, recebeu com satisfação a participação de Mirziyoyeva e disse que sua presença contribuirá para ampliar os debates, a troca de conhecimentos e as oportunidades de cooperação entre lideranças da região e de outros países.

A participação de Mirziyoyeva destacará a experiência do Uzbequistão em comunicação governamental, o papel da mídia no desenvolvimento e na modernização e a importância da comunicação institucional para fortalecer a confiança, ampliar o diálogo com a sociedade e gerar resultados concretos.

A Cúpula de Mídia Árabe 2026 reunirá uma série de eventos especializados, entre eles o Fórum de Mídia Árabe, o Fórum de Comunicação Governamental, o Fórum de Mídia Juvenil Árabe, a Cúpula Árabe de Influenciadores de Mídias Sociais, o Fórum de Cinema, o Fórum de Games e o Dubai PodFest, além de fóruns internacionais de mídia.