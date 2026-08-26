Emirados Árabes Unidos ampliam cooperação esportiva em reunião de ministros do Brics na Índia

NOVA DÉLHI, 26 de agosto de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos, representados pelo Ministério dos Esportes, participaram da Reunião de Ministros dos Esportes do Brics de 2026, em Visakhapatnam, no estado indiano de Andhra Pradesh, sob o tema “Construindo Resiliência, Inovação, Cooperação e Sustentabilidade”.

A delegação, chefiada pelo subsecretário-assistente para o Setor de Desenvolvimento e Competitividade Esportiva do Ministério dos Esportes, xeique Suhail bin Butti Al Maktoum, participou de encontros voltados à ampliação da cooperação entre os países do Brics na área esportiva.

As reuniões também trataram de mecanismos para compartilhar experiências e boas práticas em áreas prioritárias, como tecnologia e inovação no esporte, modalidades tradicionais e de povos originários, intercâmbio de atletas e cooperação na indústria esportiva. Outro ponto discutido foi a transformação dessas prioridades em mecanismos concretos para ampliar a colaboração nos próximos anos.

Suhail bin Butti Al Maktoum destacou que a participação dos Emirados Árabes Unidos na reunião reflete o compromisso do país com a cooperação internacional e com a construção de parcerias capazes de contribuir para o crescimento sustentável do setor esportivo.

A autoridade ressaltou ainda a convicção dos Emirados Árabes Unidos de que o esporte pode promover o desenvolvimento e fortalecer os vínculos dentro das comunidades. “A visão dos Emirados Árabes Unidos para o futuro do esporte está baseada na criação de um ecossistema competitivo e sustentável, capaz de desenvolver talentos, apoiar atletas, ampliar as oportunidades para o alto rendimento e fortalecer a posição do país no cenário internacional”, afirmou. Segundo ele, a Estratégia Nacional de Esportes 2031 transforma essa visão em prioridades concretas, com foco no desenvolvimento do setor e no aumento de sua eficiência.

“À medida que o setor esportivo mundial passa por rápidas transformações, novas tecnologias, inovação, ciência do esporte e análise de dados ganham importância na definição do futuro da atividade e na melhoria do desempenho de atletas e organizações esportivas. Nesse contexto, o Brics representa uma plataforma importante para a troca de conhecimentos e experiências entre países com diferentes capacidades”, acrescentou.

Os participantes também discutiram formas de ampliar o uso de tecnologia e inovação em todo o setor, desde o desempenho dos atletas e a ciência do esporte até gestão, governança, relacionamento com torcedores e infraestrutura. O grupo ressaltou a necessidade de uso responsável, ético e seguro das novas tecnologias, especialmente da inteligência artificial.

A delegação dos Emirados Árabes Unidos destacou iniciativas do país voltadas às transformações futuras do setor, entre elas o World Sports Summit, em Dubai, e o Games of the Future, em Abu Dhabi. Os eventos reuniram autoridades, especialistas, atletas e inovadores para discutir o impacto das novas tecnologias sobre a evolução do esporte.

Os participantes também chegaram a um acordo inicial para criar um Grupo de Trabalho de Tecnologia Esportiva do Brics, destinado ao intercâmbio de boas práticas institucionais, conhecimentos técnicos, informações e resultados de pesquisas, além do desenvolvimento de projetos-piloto em áreas de interesse comum.

Os Emirados Árabes Unidos manifestaram apoio aos Jogos de Demonstração de Esportes Tradicionais e de Povos Originários do Brics, previstos para 12 e 13 de outubro de 2026, em Ahmedabad, na Índia, e elogiaram os esforços para criar mecanismos conjuntos de documentação das modalidades e compartilhamento de conhecimento.

Outro tema central foi a possibilidade de ampliar a cooperação na indústria esportiva por meio de maior aproximação entre fabricantes, fornecedores de tecnologia, investidores e instituições dos países do Brics, com o objetivo de estimular a inovação e criar novas oportunidades de parceria, investimento e crescimento.

A reunião terminou com a adoção da Declaração Conjunta dos Ministros dos Esportes do Brics, que reafirma o compromisso com a cooperação prevista no Memorando de Entendimento sobre Cooperação em Cultura Física e Esporte, assinado em 2025, e com o fortalecimento do intercâmbio de conhecimento, da capacitação e da cooperação técnica entre autoridades e instituições do setor.

Os Emirados Árabes Unidos reafirmaram o compromisso de trabalhar em conjunto com os demais países do Brics para ampliar parcerias, compartilhar conhecimentos e apoiar iniciativas voltadas à criação de ambientes esportivos mais inovadores, inclusivos e sustentáveis, além de fortalecer o papel do esporte no desenvolvimento e na aproximação entre as comunidades.

À margem da reunião ministerial, Suhail bin Butti se reuniu com o ministro-chefe de Andhra Pradesh, Nara Chandrababu Naidu; o vice-ministro dos Esportes da Rússia, Alexey Morozov; e representantes de outros países participantes.

Os encontros abordaram formas de aprofundar áreas de cooperação já existentes e identificar novas oportunidades de parceria, especialmente em tecnologia e inovação no esporte, capacitação e desenvolvimento de talentos.