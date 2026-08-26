Emirados Árabes Unidos ampliam cooperação esportiva em reunião de ministros do Brics na Índia

Emirados Árabes Unidos ampliam cooperação esportiva em reunião de ministros do Brics na Índia

NOVA DÉLHI, 26 de agosto de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos, representados pelo Ministério dos Esportes, participaram da Reunião de Ministros dos Esportes do Brics de 2026, em Visakhapatnam, no estado indiano de Andhra Pradesh, sob o tema “Construindo Resiliência, Inovação, Cooperação e Sustentabilidade”.

A delegação, chefiada pelo subsecretário-assistente para o Setor de Desenvolvimento e Competitividade Esportiva do Ministério dos Esportes, xeique Suhail bin Butti Al Maktoum, participou de encontros voltados à ampliação da cooperação entre os países do Brics na área esportiva.

As reuniões também trataram de mecanismos para compartilhar experiências e boas práticas em áreas prioritárias, como tecnologia e inovação no esporte, modalidades tradicionais e de povos originários, intercâmbio de atletas e cooperação na indústria esportiva. Outro ponto discutido foi a transformação dessas prioridades em mecanismos concretos para ampliar a colaboração nos próximos anos.

Suhail bin Butti Al Maktoum destacou que a participação dos Emirados Árabes Unidos na reunião reflete o compromisso do país com a cooperação internacional e com a construção de parcerias capazes de contribuir para o crescimento sustentável do setor esportivo.

A autoridade ressaltou ainda a convicção dos Emirados Árabes Unidos de que o esporte pode promover o desenvolvimento e fortalecer os vínculos dentro das comunidades. “A visão dos Emirados Árabes Unidos para o futuro do esporte está baseada na criação de um ecossistema competitivo e sustentável, capaz de desenvolver talentos, apoiar atletas, ampliar as oportunidades para o alto rendimento e fortalecer a posição do país no cenário internacional”, afirmou. Segundo ele, a Estratégia Nacional de Esportes 2031 transforma essa visão em prioridades concretas, com foco no desenvolvimento do setor e no aumento de sua eficiência.

“À medida que o setor esportivo mundial passa por rápidas transformações, novas tecnologias, inovação, ciência do esporte e análise de dados ganham importância na definição do futuro da atividade e na melhoria do desempenho de atletas e organizações esportivas. Nesse contexto, o Brics representa uma plataforma importante para a troca de conhecimentos e experiências entre países com diferentes capacidades”, acrescentou.

Os participantes também discutiram formas de ampliar o uso de tecnologia e inovação em todo o setor, desde o desempenho dos atletas e a ciência do esporte até gestão, governança, relacionamento com torcedores e infraestrutura. O grupo ressaltou a necessidade de uso responsável, ético e seguro das novas tecnologias, especialmente da inteligência artificial.

A delegação dos Emirados Árabes Unidos destacou iniciativas do país voltadas às transformações futuras do setor, entre elas o World Sports Summit, em Dubai, e o Games of the Future, em Abu Dhabi. Os eventos reuniram autoridades, especialistas, atletas e inovadores para discutir o impacto das novas tecnologias sobre a evolução do esporte.

Os participantes também chegaram a um acordo inicial para criar um Grupo de Trabalho de Tecnologia Esportiva do Brics, destinado ao intercâmbio de boas práticas institucionais, conhecimentos técnicos, informações e resultados de pesquisas, além do desenvolvimento de projetos-piloto em áreas de interesse comum.

Os Emirados Árabes Unidos manifestaram apoio aos Jogos de Demonstração de Esportes Tradicionais e de Povos Originários do Brics, previstos para 12 e 13 de outubro de 2026, em Ahmedabad, na Índia, e elogiaram os esforços para criar mecanismos conjuntos de documentação das modalidades e compartilhamento de conhecimento.

Outro tema central foi a possibilidade de ampliar a cooperação na indústria esportiva por meio de maior aproximação entre fabricantes, fornecedores de tecnologia, investidores e instituições dos países do Brics, com o objetivo de estimular a inovação e criar novas oportunidades de parceria, investimento e crescimento.

A reunião terminou com a adoção da Declaração Conjunta dos Ministros dos Esportes do Brics, que reafirma o compromisso com a cooperação prevista no Memorando de Entendimento sobre Cooperação em Cultura Física e Esporte, assinado em 2025, e com o fortalecimento do intercâmbio de conhecimento, da capacitação e da cooperação técnica entre autoridades e instituições do setor.

Os Emirados Árabes Unidos reafirmaram o compromisso de trabalhar em conjunto com os demais países do Brics para ampliar parcerias, compartilhar conhecimentos e apoiar iniciativas voltadas à criação de ambientes esportivos mais inovadores, inclusivos e sustentáveis, além de fortalecer o papel do esporte no desenvolvimento e na aproximação entre as comunidades.

À margem da reunião ministerial, Suhail bin Butti se reuniu com o ministro-chefe de Andhra Pradesh, Nara Chandrababu Naidu; o vice-ministro dos Esportes da Rússia, Alexey Morozov; e representantes de outros países participantes.

Os encontros abordaram formas de aprofundar áreas de cooperação já existentes e identificar novas oportunidades de parceria, especialmente em tecnologia e inovação no esporte, capacitação e desenvolvimento de talentos.