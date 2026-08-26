Abu Dhabi recebe cinco grandes shows de música árabe entre agosto e outubro

ABU DHABI, 26 de agosto de 2026 (WAM) — Abu Dhabi receberá cinco grandes shows na Etihad Arena e na Space42 Arena entre 28 de agosto e 17 de outubro.

A programação reúne alguns dos principais nomes da música árabe e inclui pop egípcio, baladas, remixes eletrônicos de clássicos árabes e apresentações orquestrais inspiradas no patrimônio musical da região.

O diretor do Abu Dhabi Events Bureau, Fakhry Alsarraj, destacou que os palcos de Abu Dhabi ganharão vida com os diferentes sons e histórias da música árabe. "Do pop e do shaabi de ritmo intenso a vozes marcantes, interpretações modernas e arranjos orquestrais de grande impacto, os shows oferecem opções para diferentes públicos", lembrou.

“Estamos entusiasmados em receber espectadores de Abu Dhabi, dos Emirados Árabes Unidos e de outros países para uma temporada que celebra a riqueza, a diversidade e a força duradoura da música árabe em todas as suas formas.”