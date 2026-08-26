Exposição Internacional de Caça e Hipismo de Abu Dhabi começa na sexta-feira

ABU DHABI, 26 de agosto de 2026 (WAM) -- Sob o patrocínio de xeique Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante do governante na região de Al Dhafra e presidente do Clube de Falcoeiros dos Emirados, a Exposição Internacional de Caça e Hipismo de Abu Dhabi (ADIHEX, na sigla em inglês) 2026 se prepara para receber visitantes de 28 de agosto a 6 de setembro.

A exposição reunirá 15 setores ligados a atividades tradicionais e patrimoniais, além de apresentar equipamentos avançados e pavilhões com as mais recentes armas de caça, artigos para acampamento e equipamentos para expedições no deserto e safáris. Leilões também serão realizados nos fins de semana durante o evento.

Em sua 23ª edição, a exposição é organizada pelo ADNEC Group, empresa da Modon, em parceria estratégica com o Clube de Falcoeiros dos Emirados.

O evento foi ampliado para 10 dias em resposta à forte demanda do público e ao sucesso das edições anteriores. Pela primeira vez, a exposição ocupará todas as instalações do ADNEC Centre Abu Dhabi, proporcionando aos visitantes uma experiência mais ampla e interativa.

Os 15 setores incluem falcoaria, camelos, hipismo, saluki, rifles e equipamentos de caça, produtos e serviços veterinários, turismo de caça e safári, equipamentos de pesca e esportes marítimos, veículos e equipamentos para atividades ao ar livre, motorhomes e caravanas, esportes de caça e tiro, armas e equipamentos, artesanato e preservação do meio ambiente e do patrimônio cultural.

A ADIHEX 2026 também contará com mais de 40 atividades culturais e de entretenimento voltadas a diferentes faixas etárias e segmentos da sociedade. O público poderá acompanhar apresentações que celebram tradições de caça, cultura equestre, artesanato tradicional e culturas internacionais, incluindo performances dos Emirados Árabes Unidos, da África, do Japão e de outros países, além de atrações itinerantes pelo local.

A área dedicada às crianças terá oficinas especializadas para ampliar o conhecimento dos jovens visitantes sobre o patrimônio cultural dos Emirados. As atividades incluirão estações de artes criativas, oficinas sobre costumes, valores e tradições de hospitalidade emiradenses, além de sessões interativas sobre cuidados e manejo de falcões.

Ao longo da exposição, participantes de diversos setores realizarão demonstrações e atividades educativas, incluindo técnicas sustentáveis de cultivo de mudas de ghaf e explicações sobre sua importância ambiental. O público também poderá participar de sessões dedicadas a histórias sobre o patrimônio marítimo dos Emirados, tradições de falcoaria, vida no deserto e hospitalidade emiradense, além de oficinas dedicadas à culinária local.

Os expositores apresentarão ainda atividades de artes e ofícios inspiradas no universo dos esportes equestres, destinadas a aproximar as crianças da equitação e reforçar sua compreensão da ligação entre essas tradições e o patrimônio emiradense e árabe.

Outras atividades incluirão oficinas de artesanato, pintura e desenho, produção de presentes e chaveiros inspirados na caça, no hipismo, nos cavalos árabes e na falcoaria.

As crianças também poderão criar máscaras inspiradas em falcões, decorar ilustrações de diferentes espécies, produzir impressões de penas em argila e conhecer os tradicionais capuzes utilizados na falcoaria.

Os setores participantes também promoverão atividades interativas ligadas aos esportes de caça, como tiro com arco, competições de tiro a laser e provas tradicionais de tiro. A programação inclui ainda entretenimento para famílias, demonstrações ao vivo, oficinas, competições de camelos e leilões, além de iniciativas educativas sobre bem-estar e cuidados responsáveis com os animais.