Emirados Árabes Unidos condenam ataque terrorista na Nigéria

ABU DHABI, 26 de agosto de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram com veemência o ataque terrorista ocorrido no estado de Níger, na Nigéria, que deixou dezenas de mortos e resultou no sequestro de várias pessoas.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) reiterou a firme condenação do país a atos criminosos desse tipo e sua rejeição a todas as formas de violência, extremismo e terrorismo que busquem comprometer a segurança e a estabilidade.

O ministério também expressou condolências à Nigéria e à população do país pelo ataque e manifestou o desejo de que todas as pessoas sequestradas retornem em segurança às suas famílias.