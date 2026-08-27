Emirados Árabes Unidos celebram Dia da Mulher Emiradense com programação de um mês

Emirados Árabes Unidos celebram Dia da Mulher Emiradense com programação de um mês

ABU DHABI, 27 de agosto de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos celebram nesta sexta-feira (28) o Dia da Mulher Emiradense, destacando a trajetória de participação das mulheres no desenvolvimento do país e suas conquistas em diferentes áreas.

Com o tema “Emergimos mais fortes e melhores”, a edição deste ano busca dar continuidade aos avanços alcançados e ampliar a participação feminina na sociedade e na economia.

As atividades serão realizadas em todo o país entre 28 de agosto e 28 de setembro de 2026, com lançamento de iniciativas, reconhecimento de conquistas e destaque a mulheres que se tornaram referência em suas áreas de atuação.

Fatima bint Mubarak, conhecida como “Mãe da Nação”, presidente da União Geral das Mulheres, do Conselho Supremo para a Maternidade e a Infância e da Fundação para o Desenvolvimento da Família, ocupa papel central nessa trajetória.

Sua atuação contribuiu para institucionalizar as políticas voltadas às mulheres desde a criação da União Geral das Mulheres e para ampliar o papel da entidade no apoio às mulheres, às famílias e à sociedade, conciliando as mudanças da vida contemporânea com a preservação da identidade nacional e dos valores árabes e islâmicos.

A organização do movimento feminino nos Emirados Árabes Unidos começou em 1973, com a criação da Associação de Mulheres de Abu Dhabi, a primeira do gênero no país. Outras associações foram posteriormente criadas nos diferentes emirados, até a formação da União Geral das Mulheres, em 1975, como entidade responsável por coordenar essas iniciativas em âmbito nacional.

Esse processo foi acompanhado pela criação de leis e instituições voltadas à igualdade de oportunidades entre mulheres e homens e à ampliação dos direitos femininos no trabalho, na educação e no acesso a serviços. Entre os avanços está a legislação que garante remuneração igual para homens e mulheres.

Atualmente, mulheres ocupam cargos de destaque em instituições públicas e órgãos de decisão. Elas representam 50% dos integrantes do Conselho Nacional Federal, têm participação expressiva no gabinete de ministros e ocupam cerca de 63% dos cargos de liderança no setor público.

Os Emirados Árabes Unidos ficaram em primeiro lugar na região no Relatório Global sobre a Desigualdade de Gênero de 2025, do Fórum Econômico Mundial. O país também ocupou a segunda posição mundial no indicador de representação feminina no Parlamento do Ranking Mundial de Competitividade de 2026, elaborado pelo IMD World Competitiveness Centre, de Lausanne, na Suíça.

A participação das mulheres no mercado de trabalho cresceu 101,92% entre 2021 e 2025. Elas também representaram 74% de todos os beneficiários do programa Nafis.

No empreendedorismo, mais de 25 mil empresárias emiradenses possuem mais de 50 mil licenças comerciais, com investimentos que superam US$ 16,34 bilhões (60 bilhões de dirhams), segundo dados de 2025. Os números mostram o aumento da participação feminina na atividade econômica, na criação de oportunidades e na liderança de empresas e investimentos.

A presença das mulheres também avançou em áreas científicas e tecnológicas e em setores considerados estratégicos para o futuro. Políticas e programas do país buscam ampliar sua participação em ciência, tecnologia, engenharia e matemática, inteligência artificial, inovação, energia renovável e exploração espacial.

No setor espacial, as mulheres representam cerca de 50% dos funcionários do Programa Espacial Nacional dos Emirados Árabes Unidos e quase 80% da equipe científica da sonda Hope.

Elas também correspondem a mais de 46% dos formados em ciência, tecnologia, engenharia e matemática e a cerca de 70% dos graduados nas universidades do país, ampliando sua presença em áreas ligadas ao conhecimento e às tecnologias avançadas.

Na segurança cibernética e na segurança alimentar, iniciativas específicas buscam formar profissionais e aumentar a participação feminina em setores estratégicos. Entre elas estão o programa Cyber Pulse para Mulheres e Famílias e uma iniciativa voltada às mulheres agricultoras, além de cursos de inteligência artificial, programação e empreendedorismo destinados a prepará-las para as mudanças na economia digital e no mercado de trabalho.

Outra iniciativa é a Visão Mãe da Nação 50:50, que busca ampliar a participação das mulheres em áreas ligadas ao futuro, como tecnologia, inteligência artificial e energia renovável, em linha com os esforços do país para desenvolver uma economia do conhecimento mais competitiva e sustentável.

A atuação dos Emirados Árabes Unidos também se estende a programas internacionais. Entre eles está a Iniciativa Xeica Fatima bint Mubarak para Mulheres, Paz e Segurança, voltada a ampliar a participação feminina na promoção do diálogo e da paz e em iniciativas relacionadas à segurança, estabilidade e desenvolvimento.

A União Geral das Mulheres também lançou, sob o patrocínio da xeica Fatima bint Mubarak, a Iniciativa Fatima bint Mubarak para Liderança Digital de Mulheres Africanas, destinada a desenvolver capacidades profissionais e ampliar a participação feminina na economia digital e no desenvolvimento sustentável.

Essas iniciativas mostram que o investimento no desenvolvimento das mulheres deixou de ser apenas uma prioridade nacional e passou a integrar uma visão mais ampla de desenvolvimento, com a ampliação de oportunidades em áreas como liderança, ciência, tecnologia, economia, ação climática, paz e segurança.