Emirados Árabes Unidos celebram Dia da Mulher Emiradense com programação de um mês

ABU DHABI, 27 de agosto de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos celebram nesta sexta-feira (28) o Dia da Mulher Emiradense, destacando a trajetória de participação das mulheres no desenvolvimento do país e suas conquistas em diferentes áreas.

Com o tema “Emergimos mais fortes e melhores”, a edição deste ano busca dar continuidade aos avanços alcançados e ampliar a participação feminina na sociedade e na economia.

As atividades serão realizadas em todo o país entre 28 de agosto e 28 de setembro de 2026, com lançamento de iniciativas, reconhecimento de conquistas e destaque a mulheres que se tornaram referência em suas áreas de atuação.

Fatima bint Mubarak, conhecida como “Mãe da Nação”, presidente da União Geral das Mulheres, do Conselho Supremo para a Maternidade e a Infância e da Fundação para o Desenvolvimento da Família, ocupa papel central nessa trajetória.

Sua atuação contribuiu para institucionalizar as políticas voltadas às mulheres desde a criação da União Geral das Mulheres e para ampliar o papel da entidade no apoio às mulheres, às famílias e à sociedade, conciliando as mudanças da vida contemporânea com a preservação da identidade nacional e dos valores árabes e islâmicos.

A organização do movimento feminino nos Emirados Árabes Unidos começou em 1973, com a criação da Associação de Mulheres de Abu Dhabi, a primeira do gênero no país. Outras associações foram posteriormente criadas nos diferentes emirados, até a formação da União Geral das Mulheres, em 1975, como entidade responsável por coordenar essas iniciativas em âmbito nacional.

Esse processo foi acompanhado pela criação de leis e instituições voltadas à igualdade de oportunidades entre mulheres e homens e à ampliação dos direitos femininos no trabalho, na educação e no acesso a serviços. Entre os avanços está a legislação que garante remuneração igual para homens e mulheres.

Atualmente, mulheres ocupam cargos de destaque em instituições públicas e órgãos de decisão. Elas representam 50% dos integrantes do Conselho Nacional Federal, têm participação expressiva no gabinete de ministros e ocupam cerca de 63% dos cargos de liderança no setor público.

Os Emirados Árabes Unidos ficaram em primeiro lugar na região no Relatório Global sobre a Desigualdade de Gênero de 2025, do Fórum Econômico Mundial. O país também ocupou a segunda posição mundial no indicador de representação feminina no Parlamento do Ranking Mundial de Competitividade de 2026, elaborado pelo IMD World Competitiveness Centre, de Lausanne, na Suíça.

A participação das mulheres no mercado de trabalho cresceu 101,92% entre 2021 e 2025. Elas também representaram 74% de todos os beneficiários do programa Nafis.

No empreendedorismo, mais de 25 mil empresárias emiradenses possuem mais de 50 mil licenças comerciais, com investimentos que superam US$ 16,34 bilhões (60 bilhões de dirhams), segundo dados de 2025. Os números mostram o aumento da participação feminina na atividade econômica, na criação de oportunidades e na liderança de empresas e investimentos.

A presença das mulheres também avançou em áreas científicas e tecnológicas e em setores considerados estratégicos para o futuro. Políticas e programas do país buscam ampliar sua participação em ciência, tecnologia, engenharia e matemática, inteligência artificial, inovação, energia renovável e exploração espacial.

No setor espacial, as mulheres representam cerca de 50% dos funcionários do Programa Espacial Nacional dos Emirados Árabes Unidos e quase 80% da equipe científica da sonda Hope.

Elas também correspondem a mais de 46% dos formados em ciência, tecnologia, engenharia e matemática e a cerca de 70% dos graduados nas universidades do país, ampliando sua presença em áreas ligadas ao conhecimento e às tecnologias avançadas.

Na segurança cibernética e na segurança alimentar, iniciativas específicas buscam formar profissionais e aumentar a participação feminina em setores estratégicos. Entre elas estão o programa Cyber Pulse para Mulheres e Famílias e uma iniciativa voltada às mulheres agricultoras, além de cursos de inteligência artificial, programação e empreendedorismo destinados a prepará-las para as mudanças na economia digital e no mercado de trabalho.

Outra iniciativa é a Visão Mãe da Nação 50:50, que busca ampliar a participação das mulheres em áreas ligadas ao futuro, como tecnologia, inteligência artificial e energia renovável, em linha com os esforços do país para desenvolver uma economia do conhecimento mais competitiva e sustentável.

A atuação dos Emirados Árabes Unidos também se estende a programas internacionais. Entre eles está a Iniciativa Xeica Fatima bint Mubarak para Mulheres, Paz e Segurança, voltada a ampliar a participação feminina na promoção do diálogo e da paz e em iniciativas relacionadas à segurança, estabilidade e desenvolvimento.

A União Geral das Mulheres também lançou, sob o patrocínio da xeica Fatima bint Mubarak, a Iniciativa Fatima bint Mubarak para Liderança Digital de Mulheres Africanas, destinada a desenvolver capacidades profissionais e ampliar a participação feminina na economia digital e no desenvolvimento sustentável.

Essas iniciativas mostram que o investimento no desenvolvimento das mulheres deixou de ser apenas uma prioridade nacional e passou a integrar uma visão mais ampla de desenvolvimento, com a ampliação de oportunidades em áreas como liderança, ciência, tecnologia, economia, ação climática, paz e segurança.