Air Arabia lança voos diários entre Sharjah e Düsseldorf

SHARJAH, 27 de agosto de 2026 (WAM) — A Air Arabia anunciou nesta quinta-feira (27) o lançamento de voos diretos diários entre Sharjah e Düsseldorf, na Alemanha, a partir de 16 de dezembro de 2026.

Düsseldorf será o terceiro destino da companhia na Alemanha com voos a partir de Sharjah, ao lado de Munique e Frankfurt, ampliando a presença da Air Arabia na Europa.

A nova rota será operada com aeronaves Airbus A320neo, que oferecem maior eficiência operacional e menor consumo de combustível, além de uma cabine mais moderna para os passageiros.

O presidente-executivo do grupo Air Arabia, Adel Al Ali, disse que o lançamento do serviço diário para Düsseldorf representa mais uma etapa da expansão da malha europeia da companhia e reforça as ligações aéreas entre os Emirados Árabes Unidos e a Alemanha. “Com três destinos atendidos por voos diretos a partir de Sharjah, continuamos ampliando a conectividade entre os Emirados Árabes Unidos e a Alemanha e oferecendo aos clientes mais opções, conveniência e tarifas acessíveis. Nosso foco continua sendo expandir nossa rede e oferecer viagens confiáveis e com boa relação custo-benefício”, afirmou.

O presidente-executivo do Aeroporto de Düsseldorf, Lars Redeligx, destacou que as ligações com o Oriente Médio e a região do Golfo fazem parte da rede internacional do aeroporto há muitos anos. "O novo serviço diário para Sharjah reforça ainda mais essas conexões.”

Redeligx acrescentou que passageiros da Renânia do Norte-Vestfália e de regiões vizinhas da Holanda também terão acesso à ampla rede da Air Arabia no Oriente Médio, Sul da Ásia e Sudeste Asiático.