Frieze Abu Dhabi reúne 84 galerias de 36 países em primeira edição

ABU DHABI, 27 de agosto de 2026 (WAM) — A primeira edição da Frieze Abu Dhabi será realizada de 19 a 22 de novembro no Manarat Al Saadiyat e reunirá 84 galerias de 63 cidades e 36 países, ampliando a presença de Abu Dhabi no circuito internacional de arte e cultura.

Criada em parceria com o Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi, a Frieze Abu Dhabi dá continuidade ao trabalho desenvolvido ao longo de 17 anos pela Abu Dhabi Art na formação de uma rede de artistas, galerias, colecionadores e instituições da região.

A feira apresentará obras que vão da Antiguidade à arte contemporânea, passando pelo século 20, com a participação de galerias regionais e internacionais como Gagosian, Pace Gallery, Thaddaeus Ropac e Timothy Taylor, além de espaços dos Emirados Árabes Unidos e de outros países da região.

A programação será dividida em quatro seções principais: Galleries, núcleo central da feira; Focus, dedicada a galerias internacionais mais jovens; Frieze Masters Abu Dhabi, voltada às trocas culturais no oceano Índico; e Global Futures, com apresentações individuais de artistas de diferentes gerações e regiões.

O evento também marcará a estreia do Frieze Abu Dhabi Artist Award, além de incluir Frieze Sculpture e In Dialogue, acompanhados por uma série de debates sobre colecionismo, instituições culturais e práticas artísticas.

A feira integra a expansão do Distrito Cultural de Saadiyat, que reúne instituições como o Louvre Abu Dhabi, o Museu Nacional Zayed e o Guggenheim Abu Dhabi, cuja inauguração está prevista para dezembro