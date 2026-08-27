Frieze Abu Dhabi reúne 84 galerias de 36 países em primeira edição

Frieze Abu Dhabi reúne 84 galerias de 36 países em primeira edição

ABU DHABI, 27 de agosto de 2026 (WAM) — A primeira edição da Frieze Abu Dhabi será realizada de 19 a 22 de novembro no Manarat Al Saadiyat e reunirá 84 galerias de 63 cidades e 36 países, ampliando a presença de Abu Dhabi no circuito internacional de arte e cultura.

Criada em parceria com o Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi, a Frieze Abu Dhabi dá continuidade ao trabalho desenvolvido ao longo de 17 anos pela Abu Dhabi Art na formação de uma rede de artistas, galerias, colecionadores e instituições da região.

A feira apresentará obras que vão da Antiguidade à arte contemporânea, passando pelo século 20, com a participação de galerias regionais e internacionais como Gagosian, Pace Gallery, Thaddaeus Ropac e Timothy Taylor, além de espaços dos Emirados Árabes Unidos e de outros países da região.

A programação será dividida em quatro seções principais: Galleries, núcleo central da feira; Focus, dedicada a galerias internacionais mais jovens; Frieze Masters Abu Dhabi, voltada às trocas culturais no oceano Índico; e Global Futures, com apresentações individuais de artistas de diferentes gerações e regiões.

O evento também marcará a estreia do Frieze Abu Dhabi Artist Award, além de incluir Frieze Sculpture e In Dialogue, acompanhados por uma série de debates sobre colecionismo, instituições culturais e práticas artísticas.

A feira integra a expansão do Distrito Cultural de Saadiyat, que reúne instituições como o Louvre Abu Dhabi, o Museu Nacional Zayed e o Guggenheim Abu Dhabi, cuja inauguração está prevista para dezembro