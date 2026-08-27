Mulheres emiradenses investem US$ 735 milhões no setor imobiliário de Sharjah

SHARJAH, 27 de agosto de 2026 (WAM) — Os investimentos de mulheres emiradenses no mercado imobiliário de Sharjah somaram US$ 735,2 milhões (2,7 bilhões de dirhams) entre janeiro e agosto de 2026, segundo dados divulgados pelo Departamento de Registro Imobiliário do emirado.

Os investimentos envolveram 3.385 imóveis pertencentes a 3.737 mulheres emiradenses, em um sinal da crescente participação feminina no mercado imobiliário local e da confiança no ambiente regulatório e de investimentos de Sharjah.

Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (27), em relatório preparado por ocasião do Dia da Mulher Emiradense, e destacam o avanço da participação das mulheres no setor e na formação de patrimônio de longo prazo.

Na comparação com o mesmo período de 2025, o número de imóveis aumentou 1,9%, de 3.322 para 3.385. O total de proprietárias cresceu 4,2%, de 3.586 para 3.737, enquanto o valor das transações avançou 1,2%, de US$ 708 milhões (2,6 bilhões de dirhams) para US$ 735,2 milhões (2,7 bilhões de dirhams).

O Departamento de Registro Imobiliário de Sharjah afirmou que o Dia da Mulher Emiradense é uma oportunidade para destacar as conquistas das mulheres do país em diferentes setores.

Segundo o órgão, esses avanços refletem a Estratégia Nacional para o Empoderamento das Mulheres Emiradenses (2023-2031), lançada pela xeica Fatima bint Mubarak, conhecida como “Mãe da Nação” e presidente da União Geral das Mulheres, do Conselho Supremo para a Maternidade e a Infância e da Fundação para o Desenvolvimento da Família. O departamento também destacou a atuação da xeica Jawaher bint Mohammed Al Qasimi, mulher do governante de Sharjah, no desenvolvimento das capacidades femininas e na criação de condições legais e sociais para ampliar sua participação.

O departamento reafirmou o compromisso de manter iniciativas que favoreçam a participação das mulheres no desenvolvimento sustentável e no crescimento econômico dos Emirados Árabes Unidos.