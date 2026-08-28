Mercado imobiliário dos Emirados Árabes Unidos cresce no 1º semestre com alta da demanda por investimentos

ABU DHABI, 28 de agosto de 2026 (WAM) — O mercado imobiliário dos Emirados Árabes Unidos manteve ritmo de crescimento no primeiro semestre de 2026, impulsionado pelo aumento da demanda por investimentos, pela expansão de novos projetos e pela maior diversidade de investidores.

Mudanças na regulamentação e na legislação do setor também contribuíram para aumentar a atratividade do mercado. O segundo semestre começou com demanda de investidores locais e estrangeiros, maior variedade de imóveis e novos projetos em desenvolvimento.

O avanço do investimento estrangeiro e o aumento do número de nacionalidades presentes no mercado indicam, segundo dados do setor, a capacidade do país de continuar atraindo capital de longo prazo.

Dados divulgados pelas autoridades imobiliárias mostram crescimento das transações em vários emirados entre janeiro e junho.

Em Abu Dhabi, as operações imobiliárias movimentaram cerca de US$ 31,9 bilhões (117 bilhões de dirhams) no primeiro semestre, alta de 112% em relação ao mesmo período de 2025. O número de transações cresceu 61,7%.

As vendas somaram US$ 23,4 bilhões (86,1 bilhões de dirhams) em 16.838 negócios, aumento de 163,7%. Os financiamentos imobiliários chegaram a US$ 7,3 bilhões (26,7 bilhões de dirhams).

O investimento estrangeiro direto no mercado imobiliário de Abu Dhabi alcançou cerca de US$ 3,8 bilhões (13,8 bilhões de dirhams) nos seis primeiros meses do ano, alta de 309% e valor superior ao registrado em todo o ano de 2025.

Investidores estrangeiros não residentes de 116 nacionalidades participaram do mercado, enquanto as zonas de investimento atraíram cerca de US$ 20,4 bilhões (75 bilhões de dirhams).

Segundo relatório do Centro Imobiliário de Abu Dhabi sobre o primeiro semestre, as vendas de imóveis residenciais somaram US$ 19,2 bilhões (70,4 bilhões de dirhams). Os imóveis na planta responderam por 89% do valor das vendas e por 82% do número de transações.

No mercado secundário, os preços dos apartamentos subiram 20%, e os das villas, 12%. O número de contratos residenciais de aluguel vigentes chegou a cerca de 233 mil, com valor total de US$ 2,5 bilhões (9,3 bilhões de dirhams), alta de 8% em um ano.

Em Dubai, 104 projetos imobiliários foram concluídos no primeiro semestre, com investimentos superiores a US$ 30,2 bilhões (111 bilhões de dirhams). No mesmo período de 2025, haviam sido concluídos 75 projetos, avaliados em US$ 19,9 bilhões (73 bilhões de dirhams). O número de projetos cresceu 38,7%, e o valor investido, 52%.

O número de novas unidades imobiliárias aumentou mais de 36%, para 24.537.

A área construída concluída e pronta para entrega cresceu 23,4%, de 1,58 milhão para 1,95 milhão de metros quadrados.

O valor dos terrenos destinados aos projetos mais que dobrou, com alta superior a 135%, de US$ 2,3 bilhões (8,27 bilhões de dirhams) para US$ 5,3 bilhões (19,46 bilhões de dirhams). A área dos terrenos destinada aos projetos concluídos também mais que dobrou, de 484 mil para cerca de 1 milhão de metros quadrados.

Os números reforçam o peso do mercado imobiliário na diversificação da economia de Dubai e a presença do emirado entre os destinos procurados por investidores internacionais.

Em Sharjah, as transações imobiliárias movimentaram cerca de US$ 8 bilhões (29,5 bilhões de dirhams) no primeiro semestre, alta de 9,3%. O número de operações cresceu 23,7%, para 59.460.

Os imóveis residenciais concentraram a maior parte das vendas, com 13.501 negócios. Os financiamentos imobiliários somaram US$ 2,1 bilhões (7,6 bilhões de dirhams).

O mercado de Sharjah atraiu investidores de 121 nacionalidades. Emiradenses investiram cerca de US$ 4,1 bilhões (14,9 bilhões de dirhams); investidores de outros países árabes, US$ 1,4 bilhão (5 bilhões de dirhams); e investidores de outras nacionalidades, US$ 2,2 bilhões (8,2 bilhões de dirhams). Onze novos projetos imobiliários também foram registrados no período.

Em Ajman, foram registradas 6.815 transações imobiliárias, que movimentaram mais de US$ 2,9 bilhões (10,8 bilhões de dirhams). Desse total, US$ 2,1 bilhões (7,64 bilhões de dirhams) corresponderam a operações de compra e venda e US$ 512 milhões (1,88 bilhão de dirhams) a financiamentos imobiliários.

Em Ras Al Khaimah, as transações realizadas entre janeiro e junho somaram cerca de US$ 787 milhões (2,89 bilhões de dirhams). As vendas movimentaram US$ 368 milhões (1,353 bilhão de dirhams) em 1.274 negócios, enquanto os financiamentos imobiliários chegaram a US$ 316 milhões (1,16 bilhão de dirhams) em 463 operações. As transferências de propriedade somaram cerca de US$ 103 milhões (380 milhões de dirhams).