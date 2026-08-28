Mercado imobiliário dos Emirados Árabes Unidos cresce no 1º semestre com alta da demanda por investimentos

Mercado imobiliário dos Emirados Árabes Unidos cresce no 1º semestre com alta da demanda por investimentos

ABU DHABI, 28 de agosto de 2026 (WAM) — O mercado imobiliário dos Emirados Árabes Unidos manteve ritmo de crescimento no primeiro semestre de 2026, impulsionado pelo aumento da demanda por investimentos, pela expansão de novos projetos e pela maior diversidade de investidores.

Mudanças na regulamentação e na legislação do setor também contribuíram para aumentar a atratividade do mercado. O segundo semestre começou com demanda de investidores locais e estrangeiros, maior variedade de imóveis e novos projetos em desenvolvimento.

O avanço do investimento estrangeiro e o aumento do número de nacionalidades presentes no mercado indicam, segundo dados do setor, a capacidade do país de continuar atraindo capital de longo prazo.

Dados divulgados pelas autoridades imobiliárias mostram crescimento das transações em vários emirados entre janeiro e junho.

Em Abu Dhabi, as operações imobiliárias movimentaram cerca de US$ 31,9 bilhões (117 bilhões de dirhams) no primeiro semestre, alta de 112% em relação ao mesmo período de 2025. O número de transações cresceu 61,7%.

As vendas somaram US$ 23,4 bilhões (86,1 bilhões de dirhams) em 16.838 negócios, aumento de 163,7%. Os financiamentos imobiliários chegaram a US$ 7,3 bilhões (26,7 bilhões de dirhams).

O investimento estrangeiro direto no mercado imobiliário de Abu Dhabi alcançou cerca de US$ 3,8 bilhões (13,8 bilhões de dirhams) nos seis primeiros meses do ano, alta de 309% e valor superior ao registrado em todo o ano de 2025.

Investidores estrangeiros não residentes de 116 nacionalidades participaram do mercado, enquanto as zonas de investimento atraíram cerca de US$ 20,4 bilhões (75 bilhões de dirhams).

Segundo relatório do Centro Imobiliário de Abu Dhabi sobre o primeiro semestre, as vendas de imóveis residenciais somaram US$ 19,2 bilhões (70,4 bilhões de dirhams). Os imóveis na planta responderam por 89% do valor das vendas e por 82% do número de transações.

No mercado secundário, os preços dos apartamentos subiram 20%, e os das villas, 12%. O número de contratos residenciais de aluguel vigentes chegou a cerca de 233 mil, com valor total de US$ 2,5 bilhões (9,3 bilhões de dirhams), alta de 8% em um ano.

Em Dubai, 104 projetos imobiliários foram concluídos no primeiro semestre, com investimentos superiores a US$ 30,2 bilhões (111 bilhões de dirhams). No mesmo período de 2025, haviam sido concluídos 75 projetos, avaliados em US$ 19,9 bilhões (73 bilhões de dirhams). O número de projetos cresceu 38,7%, e o valor investido, 52%.

O número de novas unidades imobiliárias aumentou mais de 36%, para 24.537.

A área construída concluída e pronta para entrega cresceu 23,4%, de 1,58 milhão para 1,95 milhão de metros quadrados.

O valor dos terrenos destinados aos projetos mais que dobrou, com alta superior a 135%, de US$ 2,3 bilhões (8,27 bilhões de dirhams) para US$ 5,3 bilhões (19,46 bilhões de dirhams). A área dos terrenos destinada aos projetos concluídos também mais que dobrou, de 484 mil para cerca de 1 milhão de metros quadrados.

Os números reforçam o peso do mercado imobiliário na diversificação da economia de Dubai e a presença do emirado entre os destinos procurados por investidores internacionais.

Em Sharjah, as transações imobiliárias movimentaram cerca de US$ 8 bilhões (29,5 bilhões de dirhams) no primeiro semestre, alta de 9,3%. O número de operações cresceu 23,7%, para 59.460.

Os imóveis residenciais concentraram a maior parte das vendas, com 13.501 negócios. Os financiamentos imobiliários somaram US$ 2,1 bilhões (7,6 bilhões de dirhams).

O mercado de Sharjah atraiu investidores de 121 nacionalidades. Emiradenses investiram cerca de US$ 4,1 bilhões (14,9 bilhões de dirhams); investidores de outros países árabes, US$ 1,4 bilhão (5 bilhões de dirhams); e investidores de outras nacionalidades, US$ 2,2 bilhões (8,2 bilhões de dirhams). Onze novos projetos imobiliários também foram registrados no período.

Em Ajman, foram registradas 6.815 transações imobiliárias, que movimentaram mais de US$ 2,9 bilhões (10,8 bilhões de dirhams). Desse total, US$ 2,1 bilhões (7,64 bilhões de dirhams) corresponderam a operações de compra e venda e US$ 512 milhões (1,88 bilhão de dirhams) a financiamentos imobiliários.

Em Ras Al Khaimah, as transações realizadas entre janeiro e junho somaram cerca de US$ 787 milhões (2,89 bilhões de dirhams). As vendas movimentaram US$ 368 milhões (1,353 bilhão de dirhams) em 1.274 negócios, enquanto os financiamentos imobiliários chegaram a US$ 316 milhões (1,16 bilhão de dirhams) em 463 operações. As transferências de propriedade somaram cerca de US$ 103 milhões (380 milhões de dirhams).