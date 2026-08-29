Presidente e vice-presidente dos Emirados Árabes Unidos se reúnem em Dubai

DUBAI, 29 de agosto de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e o vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, reuniram-se neste sábado (29) em Al Marmoom, em Dubai.

Durante o encontro, os dois discutiram questões nacionais e assuntos de interesse da população, além de iniciativas para impulsionar o desenvolvimento dos Emirados Árabes Unidos e ampliar a prosperidade no país.

A reunião contou com a presença do assessor do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, além de ministros e outras autoridades.