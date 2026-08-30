Emirados Árabes Unidos enviam 83 toneladas de ajuda ao Nepal após enchentes e deslizamentos

ABU DHABI, 30 de agosto de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos enviaram ao Nepal um avião com 83 toneladas de alimentos, materiais para abrigos e outros suprimentos humanitários de emergência, por meio da Agência de Ajuda dos Emirados.

A carga será destinada à população afetada pelas enchentes e pelos deslizamentos de terra que atingiram várias regiões do país nos últimos dias e deixaram dezenas de mortos, feridos e desaparecidos, além de causar grandes danos.

O envio atende a uma determinação do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, que destinou US$ 10 milhões à assistência às vítimas. A ajuda busca atender às necessidades imediatas da população e apoiar a recuperação das áreas atingidas, com o fornecimento de alimentos e outros itens essenciais para pessoas de todas as idades.

A Agência de Ajuda dos Emirados coordena a distribuição dos suprimentos com a Embaixada dos Emirados Árabes Unidos no Nepal e com autoridades locais para acelerar a chegada da assistência às pessoas que precisam. O órgão também trabalha com organizações internacionais para reforçar as operações de ajuda nas regiões afetadas.