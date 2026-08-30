Cinco comboios dos Emirados Árabes Unidos levam 903 toneladas de ajuda humanitária a Gaza

AL-ARISH, 30 de agosto de 2026 (WAM) — Cinco comboios de ajuda humanitária dos Emirados Árabes Unidos entraram na Faixa de Gaza nesta semana, com 74 caminhões que transportavam 903 toneladas de suprimentos, no âmbito da Operação 'Chivalrous Knight 3'. A ação faz parte dos esforços contínuos do país para apoiar a população palestina e atender às suas necessidades básicas.

Os carregamentos incluíam alimentos, materiais educacionais e itens para abrigos, destinados a atender necessidades essenciais e reforçar a resposta humanitária na Faixa de Gaza.

A equipe da operação continua preparando os comboios no centro logístico de ajuda humanitária dos Emirados Árabes Unidos em Al-Arish, no Egito. A operação inclui o recebimento, a triagem, a preparação e o envio dos suprimentos para Gaza, com o objetivo de manter o fluxo de assistência e garantir que a ajuda chegue às pessoas necessitadas.

Os comboios fazem parte das ações humanitárias mantidas pelos Emirados Árabes Unidos no âmbito da Operação Chivalrous Knight 3, com o envio regular de suprimentos para aliviar o sofrimento da população palestina e atender às necessidades humanitárias mais urgentes.

A operação reforça a continuidade da assistência humanitária dos Emirados Árabes Unidos à população palestina, em linha com a atuação do país e seus valores de solidariedade e responsabilidade humanitária.