Bancos centrais dos Emirados Árabes Unidos e do Egito divulgam comunicado conjunto

ABU DHABI, 30 de agosto de 2026 (WAM) — O Banco Central dos Emirados Árabes Unidos e o Banco Central do Egito reafirmaram sua plena e contínua cooperação e coordenação para garantir o funcionamento normal de todas as atividades das filiais do Banque Misr nos Emirados Árabes Unidos.

O comunicado foi divulgado após o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos propor uma regra que prevê uma medida especial para as filiais do Banque Misr nos Emirados Árabes Unidos.

Em nota conjunta, os dois bancos centrais afirmaram que as filiais do Banque Misr nos Emirados Árabes Unidos adotarão todas as providências e medidas necessárias dentro do prazo estabelecido.