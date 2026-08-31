Petróleo sobe mais de 2%; Brent supera US$ 90 por barril

SINGAPURA, 31 de agosto de 2026 (WAM) — Os preços do petróleo subiam mais de 2% nas primeiras negociações desta segunda-feira (31).

Os contratos futuros do Brent avançavam US$ 2,22, ou 2,52%, para US$ 90,32 por barril, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) dos Estados Unidos subia US$ 2,01, ou 2,41%, para US$ 85,41 por barril.

Os preços continuam sustentados por preocupações com possíveis interrupções no fornecimento no Oriente Médio e pela incerteza sobre o fluxo de petróleo pelo estreito de Hormuz.