Emirados Árabes Unidos recebem grandes eventos internacionais em setembro

ABU DHABI, 31 de agosto de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos terão em setembro uma ampla agenda de conferências, feiras e fóruns internacionais nas áreas de energia, tecnologia, mídia, comércio, educação e cultura.

A programação reunirá autoridades, investidores, especialistas e representantes de diferentes setores, reforçando o papel do país como sede de grandes eventos internacionais.

Abu Dhabi receberá a 35ª Feira Internacional do Livro de Abu Dhabi de 13 a 18 de setembro, no Centro Nacional de Exposições de Abu Dhabi (ADNEC). Organizada pelo Centro de Língua Árabe de Abu Dhabi sob o tema “Vire a página, leia o mundo”, a feira terá expositores de 95 países e cerca de 1.500 atividades, com programação voltada à cultura, ao conhecimento e às indústrias criativas.

Nos dias 15 e 16 de setembro, o ADNEC sediará o Innovation Summit Middle East & Africa, da Schneider Electric, sob o tema “Avançando a tecnologia de energia para impulsionar a inteligência”. O encontro reunirá autoridades, executivos e especialistas para discutir o futuro dos sistemas de energia e a transformação digital.

A Education Interface realizará a 12ª edição de sua exposição anual nos dias 22 e 23 de setembro, no ADNEC, sob o tema “Educação e Família”. Mais de 600 universidades e instituições de ensino dos Emirados Árabes Unidos e de outros países participarão do evento, que apresentará programas acadêmicos, bolsas de estudo, áreas de formação e opções de carreira a estudantes e famílias.

Al Ain receberá a primeira edição do Al Ain Future Business Forum nos dias 28 e 29 de setembro, no ADNEC Centre Al Ain. Organizado pelo Departamento de Desenvolvimento Econômico de Abu Dhabi sob o tema “Invista, Desenvolva, Prospere”, o fórum discutirá investimentos, crescimento econômico, formação de talentos, pesquisa e desenvolvimento, ensino superior, tecnologia agrícola, manufatura avançada, transporte inteligente, energia renovável e turismo sustentável.

A 23ª Exposição Internacional de Caça e Hipismo de Abu Dhabi (ADIHEX), por sua vez, seguirá até 6 de setembro no ADNEC Centre Abu Dhabi. O evento reúne 15 setores, mais de 40 atividades culturais e de entretenimento e oito leilões de falcões, com programação dedicada à falcoaria, ao hipismo, à caça, ao camping e ao turismo terrestre e marítimo.

Dubai também terá uma agenda intensa de exposições e conferências internacionais ao longo do mês.

A Middle East Energy 2026 será realizada de 1º a 3 de setembro no Dubai World Trade Centre, com mais de 1.900 expositores de mais de 150 países. O evento apresentará produtos e soluções para os setores de energia e infraestrutura elétrica e contará ainda com cinco conferências conduzidas por especialistas.

De 7 a 9 de setembro, o Dubai World Trade Centre receberá o International Property Show (IPS 2026) e o AIM Congress. O IPS reunirá investidores, incorporadoras, órgãos governamentais e instituições financeiras para apresentar projetos imobiliários e oportunidades de investimento. O AIM Congress, por sua vez, terá debates sobre investimento sustentável, diversificação econômica, transformação digital e parcerias internacionais.

Dubai também sediará, de 8 a 10 de setembro, a 25ª Conferência e Exposição Mundial de Dermatologia e Laser de Dubai (Dubai Derma), no Dubai World Trade Centre. O encontro reunirá especialistas e empresas das áreas de dermatologia, estética, tecnologias a laser e saúde, além de uma programação científica e de capacitação.

A Cúpula de Mídia Árabe 2026 será realizada em Dubai de 15 a 17 de setembro. O evento terá oito fóruns especializados e reunirá mais de 200 profissionais de mídia de fora dos Emirados Árabes Unidos, além de cerca de 10 mil profissionais e representantes do setor do país e de outras partes do mundo árabe.

Entre 16 e 18 de setembro, o Dubai Exhibition Centre, na Expo City Dubai, receberá a GISEC GLOBAL 2026. O evento de segurança cibernética reunirá órgãos governamentais, empresas, especialistas e dirigentes da área para discutir ameaças digitais, o futuro da segurança cibernética e soluções para proteção de infraestrutura, segurança em nuvem e inteligência artificial.

Sharjah receberá ainda a quinta Conferência de Livreiros de Sharjah nos dias 19 e 20 de setembro, no Expo Centre Sharjah. Centenas de distribuidores, livreiros e plataformas de comércio eletrônico de 98 países participarão de debates sobre a distribuição de livros no mercado internacional, cadeias de suprimentos, parcerias entre distribuidores e editoras e a transformação digital do setor.