Ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos parabeniza estudantes e professores pelo início do ano letivo

ABU DHABI, 31 de agosto de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro, ministro das Relações Exteriores e presidente do Conselho de Educação, Recursos Humanos e Desenvolvimento Comunitário dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, felicitou nesta segunda-feira (31) estudantes e profissionais da educação pelo início do novo ano letivo.

Em mensagem para marcar a volta às aulas, Abdullah bin Zayed afirmou: “Felicitamos nossos estudantes, suas famílias, os professores e todos os profissionais do setor educacional pelo início do novo ano letivo e desejamos a todos um ano de aprendizado, sucesso e realizações.”

O ministro afirmou que, nos Emirados Árabes Unidos, a educação é um processo amplo de desenvolvimento humano. "Ela vai além do desempenho acadêmico e inclui o desenvolvimento de competências para a vida e para o futuro, o fortalecimento da identidade nacional e dos valores emiradenses e o estímulo ao senso de responsabilidade em relação à família, à comunidade e ao país. Nesse processo, famílias e escolas são parceiros essenciais, enquanto os professores desempenham papel fundamental na educação, na orientação e na inspiração de nossos estudantes”, acrescentou.

“Encorajamos nossos estudantes a aproveitar todas as oportunidades de aprender e crescer, a utilizar o conhecimento e as novas tecnologias de forma consciente e responsável e a pensar em seus caminhos futuros de maneira que possam realizar suas aspirações e contribuir para seu país”, destacou.

Abdullah bin Zayed concluiu: “Renovamos nossa confiança em nossos estudantes e em todos os profissionais do setor educacional e em sua capacidade de dar continuidade à nossa trajetória de realizações, inspirados pela determinação, coragem, união e ambição demonstradas por nosso país. Juntos, formaremos gerações confiantes e ambiciosas, orgulhosas de sua identidade e de seus valores e preparadas para contribuir de forma significativa para o contínuo progresso e o futuro dos Emirados Árabes Unidos.”

A vice-presidente do Conselho de Educação, Recursos Humanos e Desenvolvimento Comunitário, xeica Mariam bint Mohamed bin Zayed Al Nahyan, salientou na mesma ocasião: “Com o início de um novo ano letivo, desejamos aos nossos estudantes um ano de aprendizado, desenvolvimento e sucesso. Esperamos que encontrem ambientes de apoio que lhes permitam descobrir seus pontos fortes, desenvolver a autoconfiança e fortalecer o sentimento de pertencimento, segurança e curiosidade.”

Disse ainda que cada estudante tem suas próprias aspirações, seu caminho e seu potencial. "Nossa responsabilidade é oferecer oportunidades para que possam desenvolvê-los em um ambiente que fortaleça sua identidade e seus valores, contribua para a formação de seu caráter e os prepare para o futuro com confiança. Esperamos que nossos estudantes desenvolvam um forte senso de responsabilidade e iniciativa que os inspire a contribuir para suas comunidades e para o país”, acrescentou.

Mariam bint Mohamed bin Zayed Al Nahyan declarou também que a educação é uma responsabilidade compartilhada entre estudantes, famílias, escolas e toda a comunidade. "Por meio desse esforço conjunto e do apoio, da orientação e do cuidado oferecidos por pais e professores, criamos oportunidades para que nossas crianças e nossos jovens aprendam, cresçam e realizem suas aspirações”, continuou.

A xeica Mariam concluiu: “Desejamos a todos um ano letivo de sucesso e realizações, que abra novos horizontes para nossos estudantes e amplie sua contribuição para a construção de uma sociedade coesa e próspera.”

A secretária-geral do conselho, Hajer Ahmed Al Thehli, lembrou que cada novo ano letivo representa um novo começo, uma oportunidade para os estudantes aprenderem e descobrirem, desenvolverem suas habilidades, ampliarem suas ambições e avançarem com confiança em direção ao futuro. “A educação vai muito além do que os estudantes aprendem em sala de aula. Ela envolve também os valores, as habilidades e as experiências que ajudam a formar quem eles se tornarão, fortalecem seu senso de identidade e lhes dão confiança para descobrir seu potencial e buscar suas ambições. O verdadeiro valor da educação está na capacidade do estudante de questionar, pensar, continuar aprendendo e se adaptar às mudanças do mundo ao seu redor, além de usar o que aprende para fazer a diferença para sua família, sua comunidade e seu país”, acrescentou.

Al Thehli concluiu: “Desejamos a todos os estudantes, professores e famílias um novo ano letivo de aprendizado, desenvolvimento e realizações, que marque também o início de novas ambições e oportunidades.”