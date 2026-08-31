Líderes dos Emirados Árabes Unidos parabenizam rei da Malásia pelo Dia Nacional

Líderes dos Emirados Árabes Unidos parabenizam rei da Malásia pelo Dia Nacional

ABU DHABI, 31 de agosto de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, parabenizou o rei da Malásia, sultão Ibrahim Iskandar, pelo Dia Nacional do país.

O vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, também enviaram mensagens semelhantes ao rei e ao primeiro-ministro da Malásia, Anwar bin Ibrahim, pela data.