Liderança dos Emirados Árabes Unidos parabeniza presidente do Quirguistão pelo Dia da Independência

Liderança dos Emirados Árabes Unidos parabeniza presidente do Quirguistão pelo Dia da Independência

ABU DHABI, 31 de agosto de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, parabenizou o presidente do Quirguistão, Sadyr Japarov, pelo Dia da Independência do país.

O vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, também enviaram mensagens a Japarov e ao presidente do Gabinete de Ministros, Adylbek Kasymaliev, pela data.