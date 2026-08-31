Comitê de Preços de Combustíveis dos Emirados Árabes Unidos anuncia os valores para setmbro

Comitê de Preços de Combustíveis dos Emirados Árabes Unidos anuncia os valores para setmbro

ABU DHABI, 31 de agosto de 2026 (WAM) — O Comitê de Preços dos Combustíveis dos Emirados Árabes Unidos anunciou os valores que entrarão em vigor em setembro de 2026. Os preços da gasolina terão aumento de 5,56% a 5,87%.

Os valores são definidos mensalmente de acordo com a variação dos preços internacionais de energia e as condições do mercado interno.

A gasolina Super 98 custará 3,80 dirhams por litro. A Special 95 será vendida a 3,69 dirhams, e a E-Plus 91, a 3,61 dirhams por litro.

O litro do diesel custará 4,30 dirhams.