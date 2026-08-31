Comitê de Preços de Combustíveis dos Emirados Árabes Unidos anuncia os valores para setmbro

ABU DHABI, 31 de agosto de 2026 (WAM) — O Comitê de Preços dos Combustíveis dos Emirados Árabes Unidos anunciou os valores que entrarão em vigor em setembro de 2026. Os preços da gasolina terão aumento de 5,56% a 5,87%.

Os valores são definidos mensalmente de acordo com a variação dos preços internacionais de energia e as condições do mercado interno.

A gasolina Super 98 custará 3,80 dirhams por litro. A Special 95 será vendida a 3,69 dirhams, e a E-Plus 91, a 3,61 dirhams por litro.

O litro do diesel custará 4,30 dirhams.