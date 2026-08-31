Voskhod Tersk conquista título da Copa do Presidente dos Emirados Árabes Unidos de Cavalos Árabes Puro-Sangue em Kazan

KAZAN, 31 de agosto de 2026 (WAM) — O cavalo Voskhod Tersk venceu neste sábado (30) a etapa da Rússia da Copa do Presidente dos Emirados Árabes Unidos de Cavalos Árabes Puro-Sangue, disputada no Hipódromo Internacional de Kazan. A prova faz parte da 33ª edição da competição.

A Copa busca promover o cavalo árabe internacionalmente e apoiar proprietários e criadores, contribuindo para preservar a tradição da raça e ampliar sua presença em grandes provas e festivais.

Representando o Tersk Stud, Voskhod Tersk, filho de Hyyaf Al Khalediah e Vereika, esta por Camelot, é treinado por Vladimir Vasilenko e foi conduzido pelo jóquei Albert Shaihutdinov.

O cavalo percorreu os 1.800 metros em pista de areia em 2min06s14 e venceu a prova Listed para árabes puro-sangue de quatro anos ou mais. A disputa reuniu 11 competidores.

Al Dhahabi, filho de No Risk Al Maury e Petite Class, esta por Barour de Cardon, terminou em segundo lugar. Pokrov, filho de Dhobiani Al Mels e Prima-Donna, esta por Mouzhrant, ficou em terceiro.

Cerca de 30 mil pessoas acompanharam a etapa de Kazan, que reforçou a presença da competição e do cavalo árabe no circuito internacional. A etapa, a décima da 33ª edição, consagrou mais um campeão da Copa e reforçou o papel da competição na promoção do cavalo árabe nos principais hipódromos internacionais.

A corrida e a cerimônia de premiação contaram com a presença de Saeed Al Muhairi, representante do Comitê Superior Organizador da Copa do Presidente dos Emirados Árabes Unidos de Cavalos Árabes Puro-Sangue, e de Taleb bin Tamim, chefe de Assuntos Consulares e Serviços aos Cidadãos da Embaixada dos Emirados Árabes Unidos em Moscou, além de autoridades, representantes das entidades organizadoras, proprietários, treinadores e jóqueis.