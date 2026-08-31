Líderes dos Emirados Árabes Unidos parabenizam presidente de Trinidad e Tobago pelo Dia da Independência

ABU DHABI, 31 de agosto de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, parabenizou a presidente de Trinidad e Tobago, Christine Kangaloo, pelo Dia da Independência do país.

O vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, também enviaram mensagens à presidente e à primeira-ministra de Trinidad e Tobago, Kamla Persad-Bissessar, pela data.