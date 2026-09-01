Petróleo sobe com tensões no Oriente Médio; Brent supera US$ 91

SINGAPURA, 1º de setembro de 2026 (WAM) — Os preços do petróleo ampliaram os ganhos nesta terça-feira (1º), diante do aumento das tensões no Oriente Médio e do temor de interrupções no abastecimento em importantes rotas de energia.

Os contratos futuros do Brent subiam US$ 0,56, ou 0,6%, a US$ 91,05 por barril. O WTI (West Texas Intermediate), referência nos Estados Unidos, avançava US$ 0,83, ou 1%, para US$ 86,59.

Na sessão anterior, o Brent fechou em alta de 2,7%, enquanto o WTI avançou 2,8%. Os dois contratos atingiram os maiores níveis desde o fim de agosto.