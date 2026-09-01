Ouro recua em meio à escalada de tensões no Oriente Médio

SINGAPURA, 1º de setembro de 2026 (WAM) — O ouro operava em queda no início das negociações na Ásia nesta terça-feira (1º), pressionado pela alta do petróleo e pelo temor de que a piora das tensões no Oriente Médio mantenha a inflação elevada.

O metal era negociado perto de US$ 4.443 por onça. O ouro à vista chegou a US$ 4.440,34, depois de ter ficado próximo de US$ 4.454,68 no início da sessão.

O avanço dos preços da energia após os recentes confrontos reforçou a expectativa de que o Federal Reserve mantenha os juros elevados por mais tempo.