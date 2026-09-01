Líderes dos Emirados Árabes Unidos parabenizam presidente da Eslováquia pelo Dia Nacional

Líderes dos Emirados Árabes Unidos parabenizam presidente da Eslováquia pelo Dia Nacional

ABU DHABI, 1º de setembro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, parabenizou o presidente da Eslováquia, Peter Pellegrini, pelo Dia Nacional do país.

O vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, também enviaram mensagens a Pellegrini e ao primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, pela data.