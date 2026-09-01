Líderes dos Emirados Árabes Unidos parabenizam presidente da Eslováquia pelo Dia Nacional

ABU DHABI, 1º de setembro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, parabenizou o presidente da Eslováquia, Peter Pellegrini, pelo Dia Nacional do país.

O vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, também enviaram mensagens a Pellegrini e ao primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, pela data.