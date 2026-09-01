Líderes dos Emirados Árabes Unidos felicitam presidente do Uzbequistão pelo Dia da Independência

Líderes dos Emirados Árabes Unidos felicitam presidente do Uzbequistão pelo Dia da Independência

ABU DHABI, 1º de setembro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, parabenizou o presidente do Uzbequistão, Shavkat Mirziyoyev, pelo Dia da Independência do país.

O vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, também enviaram mensagens a Mirziyoyev e ao primeiro-ministro uzbeque, Abdulla Aripov, pela data.