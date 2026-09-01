Emirados Árabes Unidos e Mauritânia ampliam cooperação antidrogas

ABU DHABI, 1º de setembro de 2026 (WAM) — O presidente da Autoridade Nacional de Combate às Drogas, xeique Zayed bin Hamad bin Hamdan Al Nahyan, recebeu o diretor-geral da Segurança Nacional da Mauritânia, Mohamed Lahritani, para discutir o reforço da cooperação no combate ao tráfico de drogas e substâncias psicotrópicas.

A reunião abordou o trabalho conjunto para monitorar e combater redes de tráfico e distribuição de drogas, além de medidas para ampliar a capacidade de resposta a crimes transfronteiriços.

Os dois lados discutiram as mudanças nos métodos usados por organizações criminosas para produzir, contrabandear e distribuir drogas e substâncias psicotrópicas. O encontro destacou a necessidade de aprimorar continuamente as capacidades técnicas e operacionais, ampliar o uso de novas tecnologias e intensificar a troca de informações sobre modalidades de crime e redes criminosas.

Zayed bin Hamadltou ressaltou o compromisso da autoridade em ampliar a cooperação internacional e a coordenação entre os órgãos de segurança no combate ao tráfico ilegal de drogas e substâncias psicotrópicas, diante da evolução das formas de contrabando e distribuição e da expansão da atuação de grupos criminosos.

A cooperação, acrescentou, faz parte dos esforços para proteger a sociedade dos riscos associados às drogas.

Lahritani salientou a importância da troca de experiências e do fortalecimento de parcerias regionais e internacionais no combate a crimes relacionados às drogas e na redução de seus impactos.

O diretor-geral também defendeu uma cooperação mais estreita entre as instituições dos dois países no combate ao crime organizado.