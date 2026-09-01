Em nome do presidente dos Emirados Árabes Unidos, Shakhboot bin Nahyan participa da Feira Internacional de Maputo

Em nome do presidente dos Emirados Árabes Unidos, Shakhboot bin Nahyan participa da Feira Internacional de Maputo

MAPUTO, 1º de setembro de 2026 (WAM) — Em nome do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, o ministro de Estado xeique Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan participou da abertura da Feira Internacional de Maputo (FACIM 2026), em Moçambique.

A participação dos Emirados Árabes Unidos no evento busca ampliar as relações econômicas, comerciais e de investimento com Moçambique e abrir novas oportunidades de parceria entre empresas dos dois países.

Em discurso na abertura da feira, o xeique Shakhboot afirmou que as relações entre os Emirados Árabes Unidos e Moçambique vêm ganhando impulso. "A próxima etapa oferece um grande potencial para aprofundar a parceria comercial e de investimentos e transformá-la em projetos concretos que gerem valor de longo prazo para os dois países”, disse.

À margem da visita, o ministro se reuniu com o presidente de Moçambique, Daniel Francisco Chapo. Na ocasião, transmitiu os cumprimentos da liderança dos Emirados, que desejou mais desenvolvimento e prosperidade ao governo e ao povo moçambicanos.

Chapo retribuiu os cumprimentos e desejou mais desenvolvimento e crescimento aos líderes, ao governo e à população dos Emirados Árabes Unidos.

No encontro, as duas partes trataram das relações bilaterais e de formas de ampliá-las, principalmente nas áreas de economia, comércio e investimentos. Também discutiram oportunidades para aumentar as parcerias entre os setores privados dos dois países.

O xeique Shakhboot reiterou o interesse dos Emirados Árabes Unidos em estreitar a parceria com Moçambique e apoiar a participação do setor privado em projetos e iniciativas de interesse comum.