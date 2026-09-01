Em nome do presidente dos Emirados Árabes Unidos, Shakhboot bin Nahyan participa da Feira Internacional de Maputo

MAPUTO, 1º de setembro de 2026 (WAM) — Em nome do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, o ministro de Estado xeique Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan participou da abertura da Feira Internacional de Maputo (FACIM 2026), em Moçambique.

A participação dos Emirados Árabes Unidos no evento busca ampliar as relações econômicas, comerciais e de investimento com Moçambique e abrir novas oportunidades de parceria entre empresas dos dois países.

Em discurso na abertura da feira, o xeique Shakhboot afirmou que as relações entre os Emirados Árabes Unidos e Moçambique vêm ganhando impulso. "A próxima etapa oferece um grande potencial para aprofundar a parceria comercial e de investimentos e transformá-la em projetos concretos que gerem valor de longo prazo para os dois países”, disse.

À margem da visita, o ministro se reuniu com o presidente de Moçambique, Daniel Francisco Chapo. Na ocasião, transmitiu os cumprimentos da liderança dos Emirados, que desejou mais desenvolvimento e prosperidade ao governo e ao povo moçambicanos.

Chapo retribuiu os cumprimentos e desejou mais desenvolvimento e crescimento aos líderes, ao governo e à população dos Emirados Árabes Unidos.

No encontro, as duas partes trataram das relações bilaterais e de formas de ampliá-las, principalmente nas áreas de economia, comércio e investimentos. Também discutiram oportunidades para aumentar as parcerias entre os setores privados dos dois países.

O xeique Shakhboot reiterou o interesse dos Emirados Árabes Unidos em estreitar a parceria com Moçambique e apoiar a participação do setor privado em projetos e iniciativas de interesse comum.