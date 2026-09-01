Emirados Árabes Unidos participam de reunião de ministros das Finanças e presidentes de bancos centrais do G20

ASHEVILLE, 1º de setembro de 2026 (WAM) — O Ministério das Finanças dos Emirados Árabes Unidos participou da segunda reunião de ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais do G20, em Asheville, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, em 31 de agosto e 1º de setembro, sob a presidência americana do grupo em 2026.

Os debates abordaram a situação da economia mundial e as perspectivas de crescimento, a cooperação em transformação digital e desenvolvimento de competências, os desafios relacionados à dívida soberana e as formas de enfrentar desequilíbrios econômicos globais. A agenda também incluiu medidas para ampliar a participação do setor privado no crescimento e nos investimentos.

O ministro de Estado para Assuntos Financeiros, Mohamed bin Hadi Al Hussaini, defendeu maior cooperação e coordenação entre os integrantes do G20 para promover um crescimento econômico sustentável e equilibrado. Ele também ressaltou a importância da troca de experiências em serviços públicos e na formação de profissionais para as habilidades do futuro.

Essas iniciativas, acrescentou, ajudam as economias a se preparar para mudanças rápidas e aumentam sua capacidade de alcançar um crescimento mais inclusivo e sustentável.

“O G20 é uma plataforma importante para fortalecer a cooperação internacional e desenvolver soluções conjuntas para os desafios econômicos globais. Os Emirados Árabes Unidos ressaltam a importância de aproveitar a tecnologia e a inovação, investir em capital humano e desenvolver as habilidades do futuro para construir economias mais resilientes e competitivas, ampliar sua capacidade de acompanhar as mudanças e alcançar o desenvolvimento sustentável”, disse Al Hussaini.

Os Emirados Árabes Unidos também apresentaram iniciativas de transformação digital e modernização dos serviços públicos, voltadas ao aumento da eficiência do governo e à facilitação do ambiente de negócios.

O país mostrou ainda programas destinados à formação de profissionais emiradenses, com foco nas rápidas mudanças econômicas e nas novas demandas do mercado de trabalho.

Durante a reunião, a delegação emiradense defendeu a continuidade da cooperação internacional para enfrentar os desafios da dívida, aumentar a transparência e levar em conta as necessidades das economias emergentes e em desenvolvimento na busca de respostas para os desequilíbrios econômicos globais.

A programação incluiu ainda sessões e encontros com representantes do setor privado sobre bancos, inteligência artificial aplicada à saúde e à manufatura avançada e ativos digitais.

Os participantes discutiram formas de usar tecnologia e inovação para impulsionar setores estratégicos, desenvolver o sistema financeiro e apoiar o crescimento econômico.