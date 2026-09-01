Presidente dos Emirados recebe premiê do Curdistão do Iraque com Mohammed bin Rashid

Presidente dos Emirados recebe premiê do Curdistão do Iraque com Mohammed bin Rashid

ABU DHABI, 1º de setembro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu nesta terça-feira (1º) o primeiro-ministro da Região do Curdistão do Iraque, Masrour Barzani, na presença do vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

No encontro, Mohamed bin Zayed e Barzani discutiram as relações de longa data entre os Emirados Árabes Unidos e o Iraque, em particular com a Região do Curdistão, e formas de ampliar a cooperação em benefício dos dois povos.

Os dois lados também trocaram opiniões sobre temas de interesse comum e ressaltaram a importância dos esforços para fortalecer a segurança, a estabilidade e uma paz duradoura no Oriente Médio, em benefício de todos os povos da região.

A reunião contou com a presença do príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; do representante do governante na região de Al Dhafra, xeique Hamdan bin Zayed Al Nahyan; do xeique Saif bin Mohammed Al Nahyan; do xeique Suroor bin Mohammed Al Nahyan; do presidente da Fundação Zayed para o Bem, xeique Nahyan bin Zayed Al Nahyan; do vice-primeiro-ministro e ministro do Interior, tenente-general xeique Saif bin Zayed Al Nahyan; do xeique Hamed bin Zayed Al Nahyan; do vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos de Desenvolvimento e dos Mártires, xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; do xeique Zayed bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; do presidente da Autoridade de Aviação Civil de Dubai, presidente dos Aeroportos de Dubai e presidente e diretor-executivo da Emirates Airline e do Emirates Group, xeique Ahmed bin Saeed Al Maktoum; e do assessor do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, além de xeiques, autoridades, convidados e cidadãos emiradenses.