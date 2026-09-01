Presidente dos Emirados recebe premiê do Curdistão do Iraque com Mohammed bin Rashid

ABU DHABI, 1º de setembro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu nesta terça-feira (1º) o primeiro-ministro da Região do Curdistão do Iraque, Masrour Barzani, na presença do vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

No encontro, Mohamed bin Zayed e Barzani discutiram as relações de longa data entre os Emirados Árabes Unidos e o Iraque, em particular com a Região do Curdistão, e formas de ampliar a cooperação em benefício dos dois povos.

Os dois lados também trocaram opiniões sobre temas de interesse comum e ressaltaram a importância dos esforços para fortalecer a segurança, a estabilidade e uma paz duradoura no Oriente Médio, em benefício de todos os povos da região.

A reunião contou com a presença do príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; do representante do governante na região de Al Dhafra, xeique Hamdan bin Zayed Al Nahyan; do xeique Saif bin Mohammed Al Nahyan; do xeique Suroor bin Mohammed Al Nahyan; do presidente da Fundação Zayed para o Bem, xeique Nahyan bin Zayed Al Nahyan; do vice-primeiro-ministro e ministro do Interior, tenente-general xeique Saif bin Zayed Al Nahyan; do xeique Hamed bin Zayed Al Nahyan; do vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos de Desenvolvimento e dos Mártires, xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; do xeique Zayed bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; do presidente da Autoridade de Aviação Civil de Dubai, presidente dos Aeroportos de Dubai e presidente e diretor-executivo da Emirates Airline e do Emirates Group, xeique Ahmed bin Saeed Al Maktoum; e do assessor do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, além de xeiques, autoridades, convidados e cidadãos emiradenses.