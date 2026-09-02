Petróleo sobe quase 1%; Brent chega a US$ 95,52 por barril

SINGAPURA, 2 de setembro de 2026 (WAM) — Os preços do petróleo avançaram quase 1% no início das negociações nesta quarta-feira (2), ampliando os fortes ganhos da sessão anterior em meio ao temor de interrupções no abastecimento.

Os contratos futuros do Brent subiam US$ 0,87, ou 0,92%, para US$ 95,52 por barril, às 0h08 GMT. O WTI (West Texas Intermediate), referência nos Estados Unidos, avançava US$ 0,80, ou 0,89%, para US$ 91,02.

Na terça-feira (1º), os dois contratos subiram mais de US$ 4. Para o Brent, foi a maior alta desde 24 de julho; para o WTI, a maior desde 23 de julho.