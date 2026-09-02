Líderes dos Emirados Árabes Unidos parabenizam presidente do Vietnã pelo Dia Nacional

ABU DHABI, 2 de setembro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, parabenizou o presidente do Vietnã, To Lam, pelo Dia Nacional do país.

O vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, também enviaram mensagens ao presidente vietnamita e ao primeiro-ministro, Le Minh Hung, pela data.