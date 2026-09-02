Presidente dos Emirados Árabes Unidos convida emir do Qatar para Conferência da ONU sobre a Água de 2026

ABU DHABI, 2 de setembro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem escrita ao emir do Qatar, xeique Tamim bin Hamad Al Thani, com um convite oficial para participar da Conferência da ONU sobre a Água de 2026.

O encontro será realizado de 8 a 10 de dezembro, em Abu Dhabi, e terá como anfitriões os Emirados Árabes Unidos e o Senegal.

O ministro de Estado das Relações Exteriores do Qatar, Sultan bin Saad Al Muraikhi, recebeu a mensagem das mãos do embaixador dos Emirados Árabes Unidos no país, Saeed Abdullah Al Qemzi, durante reunião na sede do ministério, em Doha.