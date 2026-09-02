Cavalo emiradense conquista etapa belga da Copa do Presidente dos Emirados Árabes Unidos

BRUXELAS, 2 de setembro de 2026 (WAM) — O cavalo emiradense RB Kingmaker venceu nesta terça-feira (1º) a etapa da Bélgica da Copa do Presidente dos Emirados Árabes Unidos de Cavalos Árabes Puro-Sangue, disputada no Hipódromo de Waregem diante de cerca de 55 mil espectadores.

A prova foi a 11ª etapa da 33ª edição da competição, que busca desenvolver as corridas de cavalos árabes puro-sangue, apoiar proprietários e criadores em diferentes países e ampliar a presença da raça nos principais hipódromos internacionais.

RB Kingmaker, por Baseq Al Khalediah e RB Royale Madame, assumiu a dianteira na curva final e confirmou a vitória sob o treinamento de Elisabeth Bernard e com Christophe Soumillon como jóquei.

O cavalo percorreu os 2.200 metros na grama em 2min22s12. A prova, de Grupo 2 e destinada a animais de quatro anos ou mais, reuniu 11 competidores e distribuiu € 250 mil em prêmios, o maior valor já oferecido em uma corrida de cavalos árabes puro-sangue na Bélgica.

Mahdi du Breuil, por Mared Al Sahra e Wanaa du Breuil, pertencente a Wiljan Poels, terminou em segundo lugar. Maqbool, por AF Albahar e Ghaleba, da Yas Horse Racing Management, ficou em terceiro.

Com o resultado, RB Kingmaker acrescentou mais um título a uma campanha que inclui a vitória na Copa do Presidente dos Emirados Árabes Unidos em Abu Dhabi, em 2024, e a conquista do Qatar International Stakes, prova de Grupo 1 disputada no Hipódromo de Goodwood, na Inglaterra.

Nascido em 2019 e criado pelo National Stables, RB Kingmaker chegou à 13ª vitória da carreira. Em 28 apresentações, soma ainda 11 colocações e tem rating 129.

O proprietário Helal Nasser Alalawi comemorou a conquista. “Vencer a Copa do Presidente dos Emirados Árabes Unidos de Cavalos Árabes Puro-Sangue tem um valor especial e grande importância para todos os proprietários e criadores. Estamos orgulhosos de conquistar esse título diante de um público tão numeroso e em um hipódromo histórico como Waregem. A vitória é resultado de um trabalho contínuo e do esforço de toda a equipe e confirma a força e o excelente preparo de RB Kingmaker para as grandes provas.”

A corrida e a cerimônia de premiação contaram com a presença de Faisal Al Rahmani, secretário-geral do Comitê Superior Organizador da Copa do Presidente dos Emirados Árabes Unidos de Cavalos Árabes Puro-Sangue, que entregou o troféu a Helal Alalawi.

A competição segue ampliando sua presença internacional, com o objetivo de promover o cavalo árabe puro-sangue e fortalecer sua participação em tradicionais hipódromos da Europa e de outras partes do mundo.