Abu Dhabi recebe primeira competição internacional de sumô profissional dos Emirados Árabes Unidos

ABU DHABI, 2 de setembro de 2026 (WAM) — A All-Star Sumo Competition será realizada em 26 de setembro, na Space42 Arena, em Abu Dhabi, marcando a primeira competição internacional de sumô profissional dos Emirados Árabes Unidos. O evento é promovido pelo Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi).

Nove lutadores de elite do Japão, da Mongólia e do Egito disputarão 36 combates. Entre os participantes estão campeões mundiais, vencedores da Copa do Imperador e atletas com décadas de experiência no sumô profissional.

Além das lutas, o público poderá acompanhar a tradicional cerimônia de entrada no ringue e os rituais realizados antes dos combates, que fazem parte da tradição secular do sumô.

“Trazer o sumô profissional aos Emirados Árabes Unidos pela primeira vez é uma novidade importante no calendário esportivo de Abu Dhabi e uma oportunidade de apresentar ao público um esporte com uma história rica e tradições profundamente enraizadas”, disse Mohamad Yehya, diretor-geral da Space42 Arena. “O evento permitirá aos fãs acompanhar o sumô de perto e conhecer as tradições e a atmosfera que tornam o esporte tão particular.”

O japonês Ichi, vencedor da Copa do Imperador, principal título do sumô profissional do Japão, é um dos destaques da competição. Também participa seu compatriota Hiroki, um dos maiores lutadores em atividade na modalidade.

A presença internacional do sumô também estará representada pelo mongol Mendee, campeão mundial júnior e campeão internacional da modalidade, e pelo egípcio Ramy El-Gazar, vencedor de títulos em competições internacionais e representante da região no evento.