Ministra de Estado dos Emirados Árabes Unidos visita Timor-Leste para ampliar cooperação bilateral

DÍLI, 2 de setembro de 2026 (WAM) — A ministra de Estado dos Emirados Árabes Unidos, Noura Al Kaabi, concluiu uma visita oficial a Timor-Leste, parte de uma viagem mais ampla por países do Pacífico para ampliar a cooperação em setores prioritários.

Al Kaabi se reuniu com o presidente de Timor-Leste, José Ramos-Horta, e transmitiu a ele os cumprimentos do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan; do vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum; e do vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, com votos de contínuo progresso e prosperidade ao povo timorense.

Ramos-Horta retribuiu os cumprimentos e desejou mais progresso e desenvolvimento aos Emirados Árabes Unidos.

No encontro, Al Kaabi e Ramos-Horta trataram da digitalização dos serviços públicos e do papel da transformação digital no desenvolvimento sustentável. Os dois lados concordaram em acelerar a cooperação nessa área e avaliaram oportunidades em gestão da água, segurança alimentar e cooperação técnica. Também abordaram questões regionais de interesse comum.

As conversas incluíram ainda a Residência Timor–Emirados Árabes Unidos para Meninas, que está sendo construída com apoio dos Emirados e reflete os laços de amizade e solidariedade entre os dois países. Al Kaabi visitou o local, onde representantes dos dois lados plantaram juntos uma árvore como símbolo da amizade, da parceria e do compromisso com as futuras gerações.

O projeto faz parte do apoio dos Emirados Árabes Unidos às prioridades de desenvolvimento de Timor-Leste e busca ampliar as oportunidades para jovens mulheres, oferecendo um ambiente seguro e adequado à educação e ao desenvolvimento pessoal.

A ministra também se reuniu com o ministro das Relações Exteriores e Cooperação de Timor-Leste, Bendito dos Santos Freitas. O encontro tratou das relações bilaterais e de formas de ampliar a cooperação em áreas de interesse comum.

Em reunião com a ministra das Finanças, Santina José Rodrigues F. Viegas Cardoso, Al Kaabi abordou a atração de investimentos e a diversificação econômica. As duas partes se comprometeram a avançar nas negociações para concluir acordos econômicos considerados importantes para aumentar o comércio, os investimentos e a cooperação de longo prazo.

Al Kaabi também se reuniu com Francisco Kalbuadi Lay, vice-primeiro-ministro, ministro coordenador dos Assuntos Econômicos e ministro do Turismo e Meio Ambiente, para avaliar oportunidades de parcerias internacionais, especialmente em turismo sustentável. As discussões apontaram o potencial dos Emirados Árabes Unidos para contribuir nessa área com sua experiência na promoção do turismo e no desenvolvimento de um setor diversificado e competitivo.

Por ocasião da visita, a Embaixada dos Emirados Árabes Unidos na Indonésia, credenciada também junto a Timor-Leste, promoveu uma recepção dedicada às relações entre os dois países. O evento contou com a presença de Ramos-Horta, autoridades do governo timorense e integrantes do corpo diplomático.

A recepção também incluiu a premiação do concurso “Mostre ao Mundo o Seu Paraíso”, patrocinado pelos Emirados Árabes Unidos e voltado a estudantes timorenses que produziram curtas-metragens sobre seu país. A iniciativa faz parte do apoio dos Emirados ao desenvolvimento de talentos locais e à criação de oportunidades para os jovens.

Ao fazer um balanço da visita, Al Kaabi declarou que as relações bilaterais entre os Emirados Árabes Unidos e Timor-Leste avançaram nos últimos anos, sustentadas pelo compromisso comum de desenvolver projetos e iniciativas que contribuam para o progresso dos dois países em áreas de interesse mútuo. "Esperamos aproveitar esse impulso para estreitar ainda mais nossos laços diplomáticos e econômicos e promover o desenvolvimento sustentável e a prosperidade que os povos dos dois países almejam”, disse.

A visita integra a agenda de Al Kaabi com países do Pacífico e faz parte dos esforços dos Emirados Árabes Unidos para ampliar sua atuação diplomática e econômica no exterior.

A ministra foi acompanhada por Abdulla Salem Al Dhaheri, embaixador dos Emirados Árabes Unidos na Indonésia e embaixador não residente em Timor-Leste, e Omar Shehadeh, enviado do ministro das Relações Exteriores para os países do Caribe e do Pacífico.