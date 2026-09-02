Etihad passará a operar voos para Gotemburgo o ano todo após forte demanda

ABU DHABI, 2 de setembro de 2026 (WAM) — A Etihad Airways anunciou que a nova rota para Gotemburgo, na Suécia, será operada durante todo o ano após a forte demanda registrada desde o início das vendas.

Anunciada há três semanas como uma rota sazonal de inverno, com voos previstos entre 17 de dezembro de 2026 e 21 de março de 2027, a ligação entre Abu Dhabi e Gotemburgo continuará após esse período e passará a integrar de forma permanente a malha da companhia.

A procura veio dos dois mercados. Passageiros do oeste da Suécia reservaram viagens para Abu Dhabi e outros destinos do Golfo, além de conexões para a Ásia e o subcontinente indiano. No sentido contrário, viajantes da rede internacional da Etihad têm procurado Gotemburgo e a costa oeste sueca.

“Depois de três semanas, o mercado mostrou que subestimamos Gotemburgo, e ficamos satisfeitos em reconhecer isso. Uma demanda tão forte logo no início nos dá confiança para transformar a rota em uma operação anual antes mesmo de o primeiro voo decolar”, disse Arik De, diretor comercial e de receitas da Etihad Airways.

“O oeste da Suécia esperava por essa conexão, e a resposta veio dos dois lados da rota. Uma das grandes joias da Suécia está sendo descoberta, e estamos satisfeitos por abrir essa ligação entre Gotemburgo, Abu Dhabi e outros destinos.”

Gotemburgo é o 15º novo destino lançado pela Etihad em 2026, ano em que a companhia ampliou sua rede com cidades na Europa, Ásia e África. Os voos entre Abu Dhabi e Gotemburgo começam em 17 de dezembro de 2026, com quatro frequências semanais operadas por aeronaves Airbus A321LR.